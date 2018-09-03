(Görüntülü) 58 düzensiz göçmen böyle yakalandı

İZMİR (DHA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir ili Foça ilçesi Hayırsızada önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu; botun su aldığı ihbarı üzerine gönderilen helikopter yönlendirdi. Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından tespit edilen düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botlarınca durdurularak içerisindeki 3 Suriye, 32 Irak, 10 Somali, 2 Eritre, 6 Afganistan, 5 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 58 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon böyle kaydedildi.