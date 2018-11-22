(Görüntülü) 550 milyon ürün Efsane Cuma'yı bekliyor

Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI /İSTANBUL, (DHA)- E-ticaret platformu Hepsiburada bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği \'Efsane Cuma\' kampanyası ile iş ortaklarıyla birlikte 1 günde 45 günlük ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor. Efsane Cuma için, platformun 100 bin metrekarelik akıllı operasyon merkezi ve iş ortaklarıyla birlikte hazırlanan 550 milyon ürün alıcılarını bekliyor. Her sene kasım ayının son haftalarında düzenlenen ve Türk ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan kampanya için hazırlık süreçlerinden bahseden Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, “Vatandaşlarımızın bütçesine tasarruf sağlayarak Türkiye’nin de kazanmasını hedefliyoruz” dedi. 50 BİN KİŞİLİK KADRO Geçen yıl bir günde 12 milyon ziyaret alan platformun, bu yılki hedefinin 20 milyon ziyaret olduğunu açıklayan Timirci, 50 bin kişilik kadro ile çalıştıklarını vurguladı. 30’dan fazla kategoride 17 milyon ürün çeşidinde yüzde 80’e varan indirimler olacağını ifade eden Timirci, “Yaklaşık 1 yıldır Efsane Cuma için hazırlanıyoruz. 100 bin metrekarelik akıllı operasyon merkezimizdeki arkadaşlarımızla, 50 bin kişilik dev bir kadroyla müşterilerimizden gelecek siparişleri sevk etmek için sabırsızlanıyoruz. Olabildiğince hazırlıklı ve heyecanlıyız” diye konuştu. Bin kişilik öğrenci istihdamına da imza attıklarını söyleyen Timirci, “Böylece öğrencilerimizin e-ticaretin mutfağında yetişmelerini ve bu tecrübeyi kazanmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda Türk ekonomisine ve istihdama katkıda bulunuyoruz” dedi. ANLAŞMALI 6 BİN 660 KARGO ŞUBESİ Timirci, alt yapı çalışmalarından ürünlerin sevkine kadar tüm çalışmaların tamamlandığını dile getirerek, “ 6 bin 660 kargo şubesiyle çalışacağız. 17 binin üzerinde araç ve 65 bin kargo çalışanı da bu operasyonlarımızda bize destek olacaklar. Hedefimiz ürünlerin hızlı bir şekilde müşterilerimize teslim edilmesi” ifadelerini kullandı. Müşterilere kolay ve hızlı alışveriş için ipuçları veren Timirci, “Müşterilerimiz uygulamamızı indirerek kendi ilgilendikleri ürünleri şimdiden sepetlerine ya da daha sonra al seçeneğine eklerlerse kampanya başladığı zaman alışverişlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilirler. Hızlı profillerinde kredi kartları ve adresleri tanımlı değilse onları da zaman kazanmaları bakımından şimdiden hazırlamalarını tavsiye ediyorum” dedi. “YURT DIŞINDAN BİR EKSİĞİMİZ YOK” Efsane Cuma kampanyasında Türk tüketicilerini olabildiğince cazip indirimlerle bir araya getirdiklerinin altını çizen Timirci, “Bu açıdan yurt dışından hiçbir eksiğimiz yok” dedi. Türkiye’de müşterilerin e-ticarete alışkanlık kazanması bakımından gidecek çok yol olduğunu belirten Timirci, “Biz platformumuz vasıtasıyla müşterilerimize evlerinin rahatlığında, bir tıkla verdikleri siparişlerini kolay bir şekilde uygun fiyatlarla evlerine teslim etme rahatlığı sunuyoruz. Müşterilerimizin güvenle platformumuzdan alışveriş yapmalarını ve indirimlerden faydalanmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu. Kampanya bugün saat 20.00\'de başlayacak.