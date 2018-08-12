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(Görüntülü) 500 KONTENJAN İÇİN 3 GÜNDE 30 BİN 756 BAŞVURU

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Can EROK- Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 500 kişilik zabıta memuru alımına 3 günde 30 bin 756 kişi başvurdu

12 Ağustos 2018 18:15

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Can EROK- Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin (İBB) 500 kişilik zabıta memuru alımına 3 günde 30 bin 756 kişi başvurdu. İBB, deniz zabıtası, turizm zabıtası, doğal afetler ve kaçak yapı yıkımlarındaki riskleri en aza indirmek amacıyla acil yardım ve afet yönetimi konusunda uzman olmak üzere çeşitli branşlarda 500 zabıta istihdamı gerçekleştireceğini duyurdu. İnternetten yapılan başvuru sonrası boy ve kilo ölçümü için Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi\'ne gelenlerin başvuru kriterlerine uygunlukları belirlendi. Başvuru merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 3 günde 30 bin 756 kişi zabıta alımı için başvuruda bulunduğu belirtildi. Ayağındaki çatlak ile başvuru merkezine gelen bir aday, \"Güzel yardımcı oldular. Ayağımda çatlak var o da bir iş kazası. İnşallah hayırlısı olur. Umut ettik, belki buradan güzel sonuçlar çıkar\" dedi. Görüntü Dökümü: -------------- -Başvuru merkezinde sıraya girenlerin görüntüsü -Boy ve kilo ölçümü yapılması -Başvuru merkezine gelenler ile röportajlar -Genel ve detaylar

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