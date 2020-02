(Görüntülü) 5 koyunu sünnet düğününde yemek için çalmışlar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da çaldıkları 5 koyunu hafif ticari araçla taşıyan 5 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan hırsızlar, \"Yol kenarında duruyorlardı, sünnet düğünü yapmak için aldık. Et de mi yemeyelim\" dedi. Polisi alarma geçiren olay, saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1195 Sokak\'ta meydana geldi. Antalya polisi, içinde 3\'ü kadın 5 kişinin bulunduğu ve durumundan şüphelendikleri 42 DKZ 87 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin \'dur\' ihtarına uymayan şüpheliler, kent merkezine doğru kaçmaya başladı. Takibe geçen polis tüm kavşaklar ve güzergah üzerinde önlem aldı. Gazi Bulvarı üzerinden Yeşildere Mahallesi, Hal kavşağına kadar kovalanan araçtakiler kaçmayı sürdürdü. Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ara sokaklara giren araçtakiler, Doğuyaka Mahallesi\'nde girdiği bir çıkmaz sokakta durduruldu. Araçtan inen şüpheliler kaçmaya çalışırken motorize ve asayiş timleri tarafından yakalandı. \'ET DE Mİ YEMEYELİM\' Ticari aracın koltuk ve bagajında 5 koyun ele geçirildi. Takılı plakanın çalıntı olduğu belirlenirken, araçta başka plakalar olduğu görüldü. Aracı kullanan Zeki Ş. ve beraberindeki Tarık Ş., Nurhayat Y.t, Gülseren Ş., Gülden Y. gözaltına alındı. İlk ifadeleri olay yerinde alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İki erkek şüpheli, koyunları yol kenarında bulduklarını, sünnet düğünü yapmak için aldıklarını belirterek, \"Et de mi yemeyelim\" dedi. Polis koyunların sahiplerini bulmaya çalışıyor.