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(Görüntülü) 5 katlı lüks yat Boğaz'dan geçti

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA-Özgür EREN İSTANBUL (DHA) 5 katlı lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren lüks yat Boğaz'dan 'Centaurus' adlı römorkörle çekilerek geçti

25 Aralık 2018 20:36

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA-Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

5 katlı lüks yat İstanbul Boğazı\'ndan geçti

Karadeniz\'den İstanbul Boğazı\'na giren lüks yat Boğaz\'dan \'Centaurus\' adlı römorkörle çekilerek geçti.  Yapımı tamamlandığında \'Le Dumont  d\'Urville\' adını alacak olan 5 katlı lüks yat, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaştı. Yatın geçişi sırasında Kıyı Emniyeti kurtarma 7 römorkörü de eşlik etti. 131 metre uzunluğundaki lüks yatın mobilyaları ve dekoru Fransız  mimarisinden oluşturuldu. Bütün güvertelerinde asansör bulunan yatta odalar en lüks şekilde donatıldı. 184 yolcu kapasiteli lüks yatta 92 adet kabin bulunuyor. 

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