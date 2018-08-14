(Görüntülü) 5 farklı hırsızlığın şüphelisi, kameradan yakalandı

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te 5 farklı hırsızlığın şüphelisi Ö.G., güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 4 farklı hırsızlığın failinin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlıkların araç ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Ö.G. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ö.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ö.G., tutuklanarak cezaevine konuldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Ö.G.\'nin iş yerindeki masadan cep telefonunu çaldığı görülüyor.