(Görüntülü) 5 damarına bypass ve böbrek nakli aynı anda yapıldı

Alparslan ÇINAR ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'da böbrek yetmezliği teşhisi konulan Ali Cüneyt Güven\'e (50) nakil yapılacağı sırada kalbe giden 5 damarının tıkalı olduğu tespit edildi. 6 saatlik operasyonla 5 damara bypass uygulayan doktorlar, aynı anda böbrek nakli de yaptı. Prof. Dr. Alper Demirbaş, Dünyada hem 5 damara bypass hem de böbrek nakli daha önce hiç yapılmamış dedi. Trabzon\'da oturan Ali Cüneyt Güven, geçen 20 Ağustos tarihinde yüksek tansiyon ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti. Kan tahlili yapılan Güven\'e böbrek rahatsızlığı teşhisi konuldu. Yakınlarının tavsiyesi üzerine Medicalpark Antalya Hastanesi\'ne gelen Güven\'e, burada bir diz tetkik yapıldı. Muayene sonunda Güven\'in böbreklerinin yüzde 13 civarında çalıştığı belirlendi. Böbrek nakli için bekleme listesine alınan Güven\'in ablası Birgül Erdem (51), verici olmayı kabul etti. KALP DAMARLARININ TIKALI OLDUĞU ANLAŞILDI Birgül Erdem\'e yapılan testlerde uyumlu olduğunu tespit eden doktorlar, Ali Cüneyt Güven\'i nakil için hazırlamak üzere yeniden muayene etti. Tüm vücudu detaylı muayene edilen Güven\'in kalbe giden 5 damarının tıkalı olduğu anlaşıldı. Doktorların bu şekilde devam ederse kısa sürede yaşamını yitireceği ve bypass ameliyatı olması gerektiğini söylemesi üzerine Güven, bypass olmayı kabul etti. NAKİL VE BYPASS AYNI ANDA YAPILDI Medicalpark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, Güven\'in bypass olmasının ardından vücudunun böbrek nakli için kendini toparlaması için uzun bir süreye ihtiyaç olduğunu, bu sürede diyalize bağlı kalmasının ciddi sağlık sorunları oluşturacağına dikkati çekerek hastayı uyardı. Prof. Dr. Demirbaş, hastaya aynı anda hem bypass hem de böbrek nakli yapılmasını teklif etti. Oluşacak komplikelerden de söz eden Prof. Dr. Demirbaş, Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Okutan ile görüştü. Ameliyat için gerekli hazırlıkları yapan nakil ekibi, 4 Eylül tarihinde 6 saatlik süren operasyonla önce 5 damara bypass uyguladı, ardından böbrek naklini gerçekleştirdi. 2 gün yoğun bakımda kalan Güven, vücut değerleri normale dönünce servise alındı. \'İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR\' Ameliyat aşamalarıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Alper Demirbaş, ameliyatın Türkiye\'de ilk olma özelliği taşıdığından söz etti. Hastanın damarlarının kritik seviyenin üzerinde tıkalı olduğunu tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Demirbaş, Bypass olması gerekiyordu. Aynı zamanda böbrek nakli olması gerekiyordu. Aynı anda hem nakil hem de bypass ameliyatını daha önceleri yüzlerce kez yaptık. Zor ve riskleri olabilecek bir ameliyattı. Bypass ameliyatının arından diyalize giren hastalarda ölüm oranı yüksektir. Bilimsel literatürü inceledim ve dünyada ilk defa böyle bir ameliyatı bizim yaptığımızı gördüm. Yani hem kalbe giden 5 damara bypass hem de böbrek naklini aynı anda yaptık. Türkiye\'de aynı anda hem bypass hem de böbrek naklini yalnızca biz yapıyoruz dedi. \'NAKİL OLDUĞUM TARİH ARTIK DOĞUM TARİHİM\' Böbrek nakli için geldiğini ancak beklemediği bir sürprizle karşılaştığını anlatan Ali Cüneyt Güven, doktorların kendisine 6 ay içinde ölebileceği uyarısında bulunduğunu kaydetti. Kısa süre düşünüp tüm riskleri göze alarak ameliyatı kabul ettiğini belirten Güven, 27 Nisan doğum tarihimdi. 4 Eylül\'de nakil oldum ve yeni bir hayata başladım. Artık doğum günüm 4 Eylül diye konuştu.