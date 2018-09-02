(Görüntülü) 40 yıldır baston üretiyor

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde dedesinden ve babasından kalma bastonculuk mesleğini 40 yıldır sürdüren Cumali Birol (49), yaptıkları bastonların dizi ve filmlerde kullanıldığı söyledi. Bastonun gücün ve asaletin sembolü olduğunu söyleyen Birol, \"Baston deyip geçmemek lazım. Bazen gözdür, bazen bir dayanak, bazen de üçüncü bir ayaktır\" dedi. Adilcevaz\'da üç nesildir bastonculuk mesleğini sürdüren Cumali Birol, yıllanmış ceviz ağaçları ve çeşitli boynuz türlerini kullanarak dantel zarefetinde işlediği sedef kakma, ebru, çini, Selçuklu ve Osmanlı motifli bastonlarını tüm Türkiye\'ye ulaştırmayı başarmış. Mesleğini 40 yıldır başarıyla sürdüren Birol, gücün ve asaletin sembolu dediği bostonculuğu, çocuklarına ve gelecek nesillere aktarmaya da kararlı. \'SİNEMA VE DİZİLERDE KULLANILIYOR\' Birol, vadilerde kalmış 5 asırlık çeviz ağaçlarından yaptığı bostonların sinamalarda ve dizilerde kullanıldığını söyledi. Fırça sanatıyla yaptıkları bostonlarının Türkiye Kalite 1\'incilik ödülünü aldığın da belirten Birol, \"Yaptığımız işler tamamen el emeği olup, büyük ilgi görmektedir. Ramazan ayında Cumhurbaşkanımıza çinili bir baston hediye ettik. Birçok sanatçıda, ünlüde de bastonumuz var. Ama en önemlisi televizyon dizileri ve sinemalarda büyük ilgi görüyoruz. Sanatçı Ata Demirer ve Bülent İnal\'ın kullandığı bastonları da biz yaptık. Payitaht Abdulhamid dizisinde onayan bastonumuzun üzerinde bir adet zümrüt ve yakut bulunmaktadır. Bastonumuz birçok anlam ifade etmektedir. Yakutu sedef içerisine kakma yaptık. Bunla kalp gözünün açık olduğunu ifade ediyoruz. Bütün medeniyetleri içinde barındıran, bütün dinleri kucaklayan Osmanlı\'nın bu tarzda bir yaşamı oluğunu da bir bastona işledik\" dedi. \'BASTON DEYİP GEÇMEMEK LAZIM\' Kendisini kültürel el sanatlarını gelecek nesile aktarmak zorunda hissettiğini de anlatan Birol, \"Baston deyip geçmemek lazım. Baston gücün ve asaletin sembolüdür. Bazen gözdür, bazen bir dayanak, bazen de üçüncü bir ayaktır. Sevdiğinize takdim edildiğinde hayırlı ve uzun ömrü ifade eder. 40 yaşından sonra kullanılması sünnet, ayrıca her evde olması gereken bir aksesuardır\" diye konuştu.