(Görüntülü) 40 erkek 'kadın hakları' için dernek kurdu

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE\'DE ilk defa sanat ve iş dünyasından 40 erkek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve her türlü cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele etmek için \'Yanındayız Derneği\'ni kurdu. Evrensel insan hakları anlayışıyla Türkiye\'de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için zihniyet ve davranış değişikliğini yaratmayı hedefleyen Yanındayız Derneği\'nin tanıtım toplantısı İstanbul\'da yapıldı. Kurucu başkanı kadın, kurucu üyelerinin tamamı erkeklerden oluşan dernek, Türkiye\'de tam eşitlik sağlanması için erkekleri hedef alan çalışmalar yaparak toplumsal cinsiyet eşitliğindeki dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor. Başkanlığını toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu Nur Ger\'in yaptığı derneğin kurucu üyeleri şöyle; \"Agah Uğur, Ahmet Dördüncü, Ahmet Ümit, Arda Batu, Ata Selçuk, Bekir Ağırdır, Bernard Arkas, Burhan Karaçam, Bülent Gürcan, Cevdet Mercan, Cüneyt Yavuz, Doç. Dr. Can Ger, Dr. Alper Hasanoğlu,Dr. Bahadır Kaleağası, Dr. Bülent Atuk, Dr. Erkan Tozluyurt, Dr. Güven Sak, Ferhat Boratav, Gökhan Öğüt, Gönenç Gürkaynak, Görgün Taner, Hakan Güldağ, Laki Vingas, Mehmet Nane, Mert Fırat, Murat Yeşildere, Murat Yetkin, Necati Özkan, Okan Yılmazer, Prof. Dr. Bülent Bayraktar, Sami Kariyo, Selçuk Pehlivanoğlu, Sinan Altun, Soli Özel, Şükrü Ünlütürk, Tamer Saka, Tolga Egemen, Uğur Gürses, Yekta Kopan, Yetik Kadri Mert\" Derneğin Danışma Kurulu ise, Canan Güllü, Emel Armutçu, Fatma Çiğdem Aydın, Leyla Navaro, Meral Tamer, Müjgan Suver, Nazan Moroğlu, Sanem Oktar, Şule Yüksel, Tijen Mergen ve Ümit Boyner\'den oluşuyor. ARTIK \'YANINDAYIZ\' DİYEN ERKEKLER VAR Tanıtım toplantısında derneğin kuruluş hikayesini ve hedeflerini anlatan Nur Ger, \"Yıllarca bu ülkenin kadınları, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde yalnız bırakılmaktan haklı olarak şikayet etti. Artık bu durum değişiyor, cinsiyet eşitliği için ayağa kalkan, sesini yükselten, \'yanınızdayız\' diyen erkekler var. Ağırlıklı olarak erkekler tarafından kurulan Yanındayız Derneği bugün Türkiye ile tanışıyor. Bizlerin hedef kitlesi erkekler, değişimin erkeklerden başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yoldaki eşiği erkekler olmasaydı çok daha zor atlatırdık diye düşünüyorum. Aslında mesele yaratan erkeler ellerini taşın altına koyup, bir arada olmadıkları zaman çözüm olmayacağını düşündüğümüz için erkeklerden erkeklere diyoruz\" dedi. \"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SEBEBİ ERKEKLER\" Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet C. Dördüncü ise, \" Türkiye toplumunda cinsiyet eşitliğin olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Bu konuda birtakım çalışmalar yapmayı borç biliyorum. Bence eğitimden kaynaklanan çok önemli sorunlar var. Derneğimiz öncelikle şiddete karşıtlık söz konusu. Ama yapılacak çok iş var. Toplumdaki cinsiyet eşitsizliğinin sebebi erkekler, o yüzden önce kendimizi düzeltmeliyiz, eğitmeliyiz\" ifadelerini kullandı. \"ÖNCE BİZ DEĞİŞMELİYİZ\" Gazeteci Murat Yetkin ise, \"Bizim çabamızdaki hedef hemcinslerimiz, değişmeliyiz ki toplum da daha eşitlikçi bir yere gitsin. Yasa değişmeden kafa değişmez. Şiddetin bence üç şekli var, ilki fiziksel şiddet, ikincisi ne kamu da ne özel sektörde yönetici konumlara kadınları getirmeme bu da şiddet türüdür. Üçüncüsü de bu şiddete sessiz kalmaktır. İşte biz bu yüzden \'sessiz kalmayalım, yanındayız\' dedik. Olay budur\" diye konuştu.