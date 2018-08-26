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(Görüntülü) 4 yıllık husumet, barış yemeğiyle sona erdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2014 yılında 1 kişinin öldüğü alacak yüzünen çıkan silahlı kavgayla başlayan husumet, yüzlerce kişinin katıldığı barış yemeğiyle sona erdirildi

26 Ağustos 2018 20:47

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 2014 yılında 1 kişinin öldüğü alacak yüzünen çıkan silahlı kavgayla başlayan husumet, yüzlerce kişinin katıldığı barış yemeğiyle sona erdirildi. 

Halil Açıkgöz ile Ramazan Kaskat arasında 2014\'de alacak verecek meselesi yüzünden husumet başladı. Çıkan olaylarda Halil Açıkgöz (22) öldürüldü. Aşiret liderleri, aralarında husumet oluşan Açıkgöz ve Kaskat Ailelerini barıştırmak için arabulucuk yaptı. 4 yıldır aralarında kan davasının sürdüğü aileler barışmaya ikna edildi. Aile fertleri arasındaki husumeti barış yemeğiyle sona erdirildi. Taraflar, Kur\'an-ı Kerim\'in okuyarak, \'barış yemini\' ettikten sonra, kan davasına sonlandırdıklarını söyledi. Yemeğe Ak Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ve kaanat önderleride katıldı.
 

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