(Görüntülü) 4 yıl önce organ nakli olan hastanın organları, 4 hastaya umut oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (DHA) BURSA\'nın İnegöl ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki İlhan Asa\'nın organları 4 hastaya umut oldu. Bursa\'da 2019 yılının ilk organ nakli İnegöl ilçesinde gerçekleşti. Mustafa Kemalpaşa ilçesinden İnegöl ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen İlhan Asa, sabah saatlerinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 yıl önce böbrek nakli olan Asa, o yıllarda organlarını bağışladı. Bu sabah tedavi gördüğü Aritmi İnegöl Hastanesinde hayatını kaybeden adamın organlarının nakledilmesi için büyük çaba harcandı. Bursa ve İstanbul\'daki özel hastanelerden gelen uzman Organ Nakil ekipleri, Hastanenin Nöroloji Uzmanı Dr. Utku Ayvacıoğlu, Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Dr. Mahmut Gül ve Organ Nakil Koordinatörü Dilek Sevinç\'ten oluşan ekipler, beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları operasyonla aldılar. Alınan organlar 4 hastaya nakledilmek üzere hastanelere götürüldüler. 4 HASTAYA UMUT OLDU Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Dr. Mahmut Gül, Beyin damarlarına bağlı felç olmuş ve hastanemize sevk edilmişti. Hastanemizde tedavisi süren 48 yaşındaki erkek hastamızın maalesef beyin ölümü gerçekleştirdi. Hastamız 4 yıl önce organ nakli olurken, organlarını da bağışlamıştı. Bu sabah beyin ölümü gerçekleşen hastamızın organlarının nakli için hızlı bir süreç başladı. Hastamızın kalp, Karaciğer ve iki korneası nakledilmek üzere alındı. Hastamızın kalbi İstanbul\'dan gelen ekip tarafından, Karaciğer ve korneaları Bursa?dan gelen ekip tarafından alındı. Vefat eden hastamız, 4 hastaya umut oldu Dedi. DİNİMİZDE ORGAN BAĞIŞININ SEVABI VAR Beyin ölümü gerçekleşen hastanın eşinin kardeşi (kayın biraderi) Şahin Keser, Eniştem ölmeden önce Türkiye\'ye örnek olacak, organ bağışında bulunmuş. Organa çok ihtiyacı olan insanlar var. Organ nakli bekleyenler için eniştemizin organları inşallah umut olur. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesine vesile olmuşuzdur. Dinimizde organ bağışının sevabı var Dedi.