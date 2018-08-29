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(Görüntülü) 4. Uluslararası Folklor Festivali başladı

Berkay KUNT ANTALYA,(DHA)ANTALYA'da Kepez Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali, açılış korteji ve dünyanın dört bir yanından gelen folklor ekiplerinin gösterileriyle başladı

29 Ağustos 2018 15:41

Berkay KUNT ANTALYA,(DHA)ANTALYA\'da Kepez Belediyesi\'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bu yıl 4\'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali, açılış korteji ve dünyanın dört bir yanından gelen folklor ekiplerinin gösterileriyle başladı. Festivalin açılışı, dün gece Özdilek Park AVM\'den DokumaPark\'a gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle yapıldı. Korteje vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Farklı kültürlerin ve geleneksel oyunların sergilendiği festival görsel bir şölene sahne oldu. Festivale yurt dışından 16, yurt içinden 14 olmak üzere toplam 30 ekip ve 900 konuk katıldı. Romanya, Hırvatistan, Rusya, Azerbaycan, Adige Cumhuriyeti, Portekiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Gürcistan, Moldova, Bosna Hersek, Bulgaristan, Özbekistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye\'nin dört bir yanından gelen folklor ekipleri, festivalde gösterilerini sergiledi. 4\'üncü Uluslararası Folklor Festivali\'ne katılan ekipler, 29 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00\'de Markantalya AVM önünden bir kortej daha gerçekleştirecek. Kortejin ardından Cumhuriyet Meydanı ve Kepez Belediye Meydanı önünde de gösterilerini sergileyecek olan folklor ekipleri, 31 Ağustos Cuma akşamına dek kentin çeşitli noktalarında gösterilerine devam edecek.

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