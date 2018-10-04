T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) 4 milyon TL ödülle aranan PKK'lı terörist öldürüldü

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda öldürülen 2 teröristten birinin 4 milyon TL ödülle Kırmızı Kategori'de aranan 'Cuma Mardin' kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğunu açıkladı

04 Ekim 2018 15:26

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin\'de PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda öldürülen 2 teröristten birinin 4 milyon TL ödülle Kırmızı Kategori\'de aranan \'Cuma Mardin\' kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, 06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, Terörden Arananlar Listesi\'nde \'Kırmızı Kategori\'de yer alan sözde Mardin eyalet sorumlusu \'Cuma Mardin\' kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHABakanlığı Mardin PKKTLKırmızı KategoriMardinMehmet Sait SürerBakanlığıMardinNusaybinTalliağıllarıJandarma KomutanlığıTerörden Arananlar ListesiKategori
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24