(Görüntülü) 3.Lig ekibi Nevşehirspor'un yıldızı Tita Şampiyonuz inşallah

Zafer BARIŞNEVŞEHİR (DHA) ? TÜRKİYE 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor?un ünlü futbolcusu Tita, ??Ligin ilk maçında Pazar günü Yomraspor?la deplasmanda oynayacağız. Hedefimiz, şampiyonluk ve lige galibiyetle başlamak istiyoruz?? dedi.

Türkiye?ye 2000 yılında gelen ve Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor ile Ankaragücü gibi kulüplerde forma giyen Brezilyalı futbolcu Tita, 14 yıldır Türkiye?de olduğunu ve 3. Lig?e yeni yükselen Nevşehir Belediyespor?da şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Nar beldesindeki kulüp tesislerinde yapılan antrenman sonrasında Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin sorularını Türkçe yanıtlayan ünlü oyuncu, burada çok iyi bir takım kurduklarını belirtti. Antrenmandaki hırsı ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Tita, ??12 sene Süper Lig?de top oynadım, bir sene 1?inci Lig, bir sene de 2?nci Lig?de mücadele ettikten sonra, şimdi 3?üncü Lig?teyim. Ama takım iyi, futbolcular iyi. Nevşehir?de iyi proje var. Geçen sene amatör ligde, BAL Ligi?nde mücadele ettiler ve şampiyon olarak 3?üncü lige çıktılar. Beni transfer ettiler ve çok iyi bir takım olduk. İnşallah bu sene biz iyi performans gösterip iyi oynamak ve şampiyon olmak, 2?nci Lig?e çıkmak istiyoruz?? diye konuştu.

Ligin ilk maçında bu hafta sonu deplasmanda Trabzon?da Yomraspor ile oynayacaklarını ve buradan galibiyetle dönmek istediklerini belirten Tita, ??Hedefimiz şampiyonluk. Sahada iyi mücadele, iyi oyun ve iyi performans gösterirsek, galibiyet garanti gelecektir. Biz bu hafta çok iyi antrenman yaptık ve hocamız da çok iyi taktikler verdi. İnşallah Pazar günü 3 puan gelecek. Nevşehir şampiyon inşallah?? ifadelerini kullandı.