(Görüntülü) 389 bin 955 öğrenci ders başı yaptı

Adnan AÇIKGÖZ-Mithat ÜNAL MERSİN, (DHA) MERSİN\'de bin 187 okulda toplam 389 bin 955 öğrenci ders başı yaptı.İlköğretim Haftası nedeniyle Kocatepe İlköğretim Okulu\'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su eğitimin önemini vurgulayarak, Eğitim, bir ülkenin geleceğinin inşasında en önemli ayaklardan bir tanesidir. Eğitimsiz bir ülkenin kalkınması, gelişmesi, ilerlemesi asla mümkün olamaz dedi. 4\'üncü sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan 1\'inci sınıf öğrencilerine \'hoşgeldiniz\' diyerek çiçek verdiği törende, il birincisi olan halk oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı.Törenin son bölümünde Vali Su ile kent protokolü sınıfları ziyaret ederek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Öte yandan; kent genelindeki bin 187 okulun 26 bin 259 öğretmen ile hizmet vereceği yeni eğitim-öğretim döneminde toplam 389 bin 955 öğrencinin ders başı yaptığı, bunların 29 bin 543\'ünün ana sınıfı, 32 bin 127\'sinin ise birincisi sınıf öğrencisi olduğu bildirildi.Anamur ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törende ise Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu. Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, tüm öğrencilere başarılı bir dönem diledi.