(Görüntülü) 36 günlük Kırkpınar ağalığı için 222 bin lira verdi

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE Belediye Başkanlığı\'nın parasını yatırmadığı için iş adamı Ahmet Çetin\'in Kırkpınar ağalığını düşürmesinin ardından bugün yaptığı yeni ağalık ihalesini iş adamı Seyfettin Selim, 222 bin lira vererek 9\'uncu kez Kırkpınar Ağası oldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, iş adamı Ahmet Çetin\'in ağalığının düşürülmesini \'yol kazası\' olarak nitelendirirken, yeni ağa Seyfettin Selim ise \"Kırkpınar\'ı çapulculara bırakmayacağız\" dedi. Edirne\'de geçen yıl yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde ağalık ihalesine giren iş adamı Ahmet Çetin, açık artırmada 1 milyon 522 bin lira ile 657\'nci Kırkpınar Yağlı Güneşleri\'nin ağalığını kazandı. Ağalık ihalesi protokol gereği ağalık bedelini geçen yılın Aralık ayına kadar ödemesi gereken Çetin\'in, paranın 864 bin lirasını verirken diğer kısmını ödemeyince ağalığı düşürüldü. Bunun üzerine Edirne Belediye Başkanlığı Encümeni bugün yeni Kırkpınar ağasının belirlenmesi için 55 bin liradan başlayan bir ihale açtı. Ağalık ihalesine, daha önce 8 kez kazanarak 2 altın ağa kemerinin ebedi sahibi olan iş adamı Seyfettin Selim, tek başına katıldı. İhaleyi Edirne Belediye Başkan Recep Gürkan\'ın yanı sıra eski Kırkpınar ağalarından Alper Yazoğlu da izledi. Belediye Başkanı Gürkan, iş adamı Ahmet Çetin\'in ağalığının düşürülmesini \'yol kazası\' olarak nitelendirirken, ağalığı düşürülen Ahmet Çetin\'in \'15 Temmuz şehitlerimizin olduğu gün davul zurna mı çalacaksınız, eğlenecek misiniz?\' sözlerine de şöyle cevap verdi: \"Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir cümbüş değildir, eğlence değildir. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde davul-zurna orada cenk havası çalar, pehlivanları cesaretlendirmek için çalar. Bugüne kadar 656 Kırkpınar’da davul zurna çaldığında hiç halay çekeni görmedik, göbek atanı görmedik, orası bir oyun yeri değil, pehlivanların yüreklerini, cesaretlerini, imanlarını ortaya koyduğu mübarek bir çayırdır, dualı bir çayırdır, bu herkes tarafından böyle bilinir. Bu yıl, böyle yol kazaları bazen olur, gerçek hakikat er geç yolunu bulur. Bugün 657’nci Kırkpınar Ağalık İhalesi’ni tekrarlıyoruz.\" 36 GÜNLÜK AĞALIK İÇİN 222 BİN LİRA ÖDEYECEK Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır başkanlığındaki Belediye Encümeni ihaleyi 55 bin lira ile açarken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 56 bin liradan başlattı. İş adamı Seyfettin Selim, \"Ben 48 yaşındayım, Allah ömür verirse 22 yıl daha böyle zor durumlarda Kırkpınar’ın yanındayım. Ama şimdi görüyorum ki başkan 56 dedi, ben 222 diyorum\" dedi ve 36 gün sonra 15 Temmuz tarihinde Kırkpınar Yağlı Güreşleri final gününde yapılacak olan yeni Kırkpınar ağası ihalesine kadar Kırkpınar güreşlerinin ağası oldu. KIRKPINAR’I ÖYLE ÇAPULCULARA BIRAKMAYACAĞIZ\' Bundan sonra ihaleye girecek olanlardan teminat mektubu alınmasını isteyen Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Kırkpınar\'ı \'çapulculara\' bırakmayacağını belirterek, \"Başkandan rica ediyorum, seneye ihaleye girecek arkadaşlar okuyacağı miktar kadar teminat mektubu yatırsınlar. Birkaç sefer oldu bu. Ne okuyacak 2 milyar, o kadarlık teminat mektubu yatırsın. Eğer o miktarı yatıramayacaksa zaten oraya gelmesin. Ben bu nedenle Kırkpınar ihalesinin değişmesini istiyorum başkandan sadece ihaleye girecek kardeşimiz bankadan teminat mektubu getirsin. Desin ki ben 2 milyon okuyacağım. Bütçesine göre yatırsın. Kırkpınar’da görüşeceğiz. Ben Kırkpınar’ın sahipsiz olmadığına inanıyorum. Kırkpınar bizim ata sporumuz, biz var olduğumuz sürece burada olacağız, Kırkpınar’ı öyle çapulculara falan bırakmayacağız, kimse kusura bakmasın\" ifadelerini kullandı. Daha sonra ise 222 bin liralık ihale sonucu olan resmi evrakları imzaladı. SEYFETTİN SELİM 9\'UNCU KEZ AĞA OLDU Ağalık ihalesinin simgesi olan koçu alan işadamı Seyfettin Selim, koçu Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne bağışladı. Selim, kendisinin alacağı bir koçu da Edirne Şehit Aileleri Derneği\'ne bağışladığını açıkladı. Sakaryalı iş adamı Seyfettin Selim, daha önce 2009 ile 2013 yılları arasında kesintisiz, 2015, 2016, 2017 yıllarında da 5\'i üst üste olmak üzere 8 kez Kırkpınar ağalığı yapmıştı.