(Görüntülü) 35 yıldır kese yaparak ekmeğini kazanıyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, 35 yıldır tellaklık yapan Turan Genç (57), hamamda sıcak bir ortamda saatlerce kese vurup, masaj yaparak, müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor. Geçen yıllarda günde 40 kişiye kese yaptığını belirten Genç, sayıları hızla artan oteller ve hamamlar nedeniyle bu sayının 10\'a kadar düştüğünü söyledi. Anadolu’nun en eski geleneklerinden olan hamam ve hamamcılık, otellerdeki modern hamam ve saunalar nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 10 yıl öncesini kadar büyük ilgi gören hamamlar, otellerdeki hamamların yanı sıra, vatandaşların kendi evlerine yaptırdığı hamam ve saunalar nedeniyle yavaş yavaş unutulmaya başlandı. Hamam kültürünün günden güne azalması, bu mesleğini yapanları da endişelendiriyor. Çanakkale\'de son kese ustalarından biri olan, yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip Büyük Hamam\'da, tellaklık yapan evli ve 3 çocuk babası Turan Genç, 35 yıldır geçimini 50- 60 derece arasında sıcak bir ortamda, saatlerce mesleğini yapıyor. Turan Genç, hamam ve hamamcılık kültürünün yok olmaması için mücadele ediyor. Müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya çalışan Turan Genç, kişi başı hamamın 25 TL, kesenin ise 20 TL olduğunu söyledi. Mesleğe İstanbul\'da başladığını, 3 yıl İzmir\'de, 7 yıl da Denizli\'nin Tavas ilçesinde bu işi yaptıktan sonra 20 yıldır da Çanakkale\'de tellaklık yaptığını kaydeden Turan Genç, şöyle konuştu: ​\"Artık tellaklık bitmeye başladı. Bunun en önemli sebeplerinden biri de otellerde açılan hamam ve saunaların olması. Bu yüzden hamamlara gelen sayı azaldı. Meslekte son dönemleri yaşıyoruz. Biz bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Ama unutulmaya başlandı. Gençler de artık bu işlerde çalışmıyor. Bizden sonra da tahminen bu işte çalışan olmaz diye düşünüyorum. Vatandaşlar otellerde açılan hamamlara yöneldi. Aslında hamamlar daha güzel, ağrılara, gribe iyi geliyor. Fakat, millet pek tercih etmiyor. Bundan 10 yıl öncesine kadar işler daha iyiydi. Eskiden 40 kişi hamama gelirdi. Şimdi hamama gelen sayısı ise 10 kişiyi bulmuyor. İnsanlar artık hamamlar yerine otellere gidiyor.\"