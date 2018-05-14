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(Görüntülü) 35 yıldır barakada yalnız yaşıyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da kimsesiz Mustafa Bucak (78), 35 yıldır naylondan ve tahtadan yaptığı tek göz barakada yalnız yaşıyor

14 Mayıs 2018 14:58

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da kimsesiz Mustafa Bucak (78), 35 yıldır naylondan ve tahtadan yaptığı tek göz barakada yalnız yaşıyor. Kimsesi olmayan Mustafa Bucak, Çavuşoğlu Mahallesi\'nde bulunan boş bir arazide kendi imkanlarıyla tahta ve naylondan yaptığı 8- 10 metrekarelik tek göz barakada 35 yıldır yaşıyor. Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle çalışamadığını belirten Bucak, çevredekilerin yardımlarıyla yaşadığını söyledi. Hayatından memnun olduğunu kaydeden Bucak, şöyle dedi: \"35 senedir ben dışarıdayım. Razıyım ben halimden, ne yapayım? Evvelki gün bir sel geldi ben dışarı gittim. Birisi şemsiye aldı geldi. Beni yukarı çıkardı.\"

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