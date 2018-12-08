(Görüntülü) "YORGANLAR FORA" SERGİSİ AÇILDI

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK/ Onur MERİÇ /İSTANBUL (DHA) İSTANBUL\'da sanatçı anneannesi ve babaannesinin geleneksel yorganlarından etkilenen Ayça Sarç, Türkiye\'nin dört bir yanında ustalara yaptırdığı yorganların yer aldığı “Yorganlar Fora\" sergisini açtı. Sergi Sultanahmet\'te bulunan Abud Efendi Konağı\'nda açıldı. Ayça Sarç, çocukluğunda babaannesi ve anneannesinin yanında naftalin kokulu yorganlar arasında büyüdü. Her biri yorgan ustaları tarafından el emeği göz nuru işlenen yorganlar onu o kadar etkiledi ki hem büyüklerinden yadigar kalan bu yorganları yaşatmak hem de yok olmaya yüz tutan yorgan ustalarını onurlandırmak için kitap yazmaya karar verdi. Fakat bir gün İstanbul Sultanahmet\'te bulunan Abud Efendi Konağı\'nı görünce sergi açmaya karar verdi. Sergiye de kendi bulduğu slogan olan “Yorganlar Fora\" ismini verdi. TÜRKİYE\'NİN DÖRT BİR YANINDA YAPTIRDI Sarç, bunun üzerine Türkiye\'nin dört bir yanındaki yorgan ustalarına zevk ve renklerine hitap geleneksel yorganlar diktirdi. Sarç, “Yorgan tutkum arttıkça bunları daha da renk ve desen çeşitleriyle değerlendirerek güzel bir koleksiyon oluşturdum. Aslında amacım yorganlar üzerine bir kitap yapmaktı. Böyle büyüleyici bir ortamı bulunca kaçınılmaz bir sergi kararı aldım. Tesadüfen kardeşimin aracılığıyla gördüm konağı. Koleksiyonum yüksek olduğu için sayılarını biraz daha artırdım. Kendi zevk ve renklerimi ön plana çıkararak Türkiye\'nin çeşitli yerlerinde Diyarbakır, Kilis, Sakarya\'da yorgan ustalarına yaptırdım\" dedi. AMAÇ ORTAK NOKTADA BULUŞMAK Amacının bütün yorgan desenlerini ortak bir noktada buluşturmak olduğunu kaydeden Sarç, “Yöresel yorganlar da var. Türkiye\'nin genelindeki bütün desenler ortak bir noktada buluşmak. Yeni nesle bırakmak adına projem. Türkiye\'nin dört bir yanından inanılmaz güzel mesajlar alıyorum\" diye konuştu. ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT Sarç\'ın bugün açılan sergisine büyük-küçük çok sayıda ziyaretçi geldi. Ziyaretçiler Sarç\'ın topladığı yorganlarla unutulmaya yüz tutmuş yorganları tekrar gün yüzüne çıkardığını, bu sayede önemli bir kültürü hatırlattığını söyledi. Sergi 16 Aralık saat 17.00\'a kadar açık kalacak.