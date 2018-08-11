(Görüntülü) "Sağlık belgelerini gözden geçirmeden kurbanlık almayın"

Hüseyin ÇAKMAK-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)-KURBANLIK alırken hayvanın kulaklık numarası, pasaportu ve sağlık belgelerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirten Carrefoursa Taze Gıda Kategori Grup Müdürü Tuncay Odabaş, \"Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri hijyen\" dedi. Kurban Bayramı\'na sayılı günler kala kurbanlıklar pazardaki yerlerini aldı. Türkiye\'nin birçok ilinden getirilen büyük ve küçükbaş hayvanların satışı başladı. Cebine uygun kurbanlık arayışına giren vatandaş ise kurban pazarlarını doldurdu. Vatandaşların kurban alırken sağlık belgesine dikkat etmesi gerektiği uyarısından bulunan Carrefoursa Taze Gıda Kategori Grup Müdürü Tuncay Odabaş, \"Kurban alırken muhakkak hayvanın kulaklık numarası, pasaportu ve sağlık belgeleri gözden geçirilmeli. Bunun dışında kurbanlıkların sağlıklı olması, eksik uzuvlarının olmaması, dış görünüşlerinin uygun olması da önem taşıyor. Vatandaşlarımız dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de hijyen. Kesim yapılan yerlerde hayvan refahı çok önemli. Bunlara dikkat etmelerini önemle tavsiye ediyoruz. Danaların 2, kuzu ve koyunların ise bir yaşını tamamlamış olması önemli\" diye konuştu. \"YÜZDE YÜZ YERLİ BESİ TERCİHİMİZ\" Carrefoursa olarak kurban satışlarındaki 25 yıllık tecrübeleriyle yerli besiyi tercih ettiklerine dikkat çeken Tuncay Odabaş, \"Doğu Anadolu Bölgesi Kars- Ağrı illerinden kurbanlık vasfına uygun seçilen ve uzman veteriner hekimlerin bilgisi ve gözetimi altında hijyenik bir şekilde muhafaza edilen yüzde 100 yerli besinlerden oluşuyor\" ifadelerini kullandı. \"KİLOGRAM FİYATI 27 LİRA CİVARINDA\" Carrefoursa olarak, iki tip kurban satışı olduğunu vurgulayan Odabaş, \"Bir tanesi canlı kurban satışı. Canlıda kilogram fiyatları bu sene 27 lira civarında, kuzuda da fiyat yine aynı. Karaman koyununda ise piyasa fiyatı bir lira altında seyrediyor. Biz müşterilerimizden vekaletlerini alıyoruz. Kimin adına kurban keseceğini öğrendikten sonra kurbanın ilk günü bayram namazından sonra kesime başlanıyor. Kurbanın 2, 3 ve 4\'üncü günü kurbanlıklarını kolilenmiş ve paketlenmiş şekilde müşterilerimize teslim ediliyor.Türkiye\'nin 6 şehrinde biz canlı kurban hizmeti vermekteyiz. Bunun dışında bizim vermiş olduğumuz koli hizmetimiz var. Bunun vekaletini müşterimizden alıyoruz onun tercihine göre teslimatını yapıyoruz. Din görevlisi ve noter huzurunda kesimler yapılıyor. Kredi kartlarına özel indirimler ve taksit imkanlarımız var\" dedi. Odabaş, \"Marketlere verilebilecek siparişlere ek olarak www.carrefoursa.com adresinden de sipariş verilebilirken randevu uygulaması ile müşteriler vakit kaybı yaşamıyor; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Bodrum’dan carrefoursa.com üzerinden verilen siparişler adrese teslim ediliyor\" sözlerini de ekledi BAKANLIK ONAYLI KÜPE NUMARASI OLMALI Kurbanlığın boynuzlarının sağlam olması ve topallamaması gerektiğinin altını çizen Veteriner Hekim Osman Umut Öz ise bakanlık onaylı küpe numarasına dikkat çekti. Osman Umut Öz şu uyarılarda bulundu: \"Kurban alırken dikkat edilecek en önemli hususlardan bir tanesi dış görünüşünün güzel olması, boynuzlarının kırık olmaması, hayvanın topallamaması lazım. Kurbanlık vasfını taşıması için bir yaşını geçmiş olması gerekiyor. Kurban olacak hayvanın bakanlık tarafından verilen bir küpe numarası olmalı. TR ile başlıyor ve devamında hangi ilden geldiği yer alıyor. Bunlar internet üzerinden küpe sorgulama numarasıyla kontrol edilebilir.\"