(Görüntülü) "Kurbanlığı toprak zeminde kesmeyin"

Buse ÖZEL, İSTANBUL, (DHA) MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahadır Ceylan, kurbanlığın toprak üstünde kesilmemesi gerektiğini ve uzun süre saklanacak etlerin en az, eksi 18 derecede tutulması gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Ceylan ayrıca kavurmanın uzun süre tüketilmesi için çok fazla tuz katıldığını bunun da hipertansiyona neden olduğunu söyledi.





Toprak üzerinde kurban kesiminin etlere mikroorganizma bulaşmasına neden olduğunu belirten Doç. Dr. Ceylan: \"Kurbanın öncelikle hijyenik olarak iyi temizlenmiş bir alanda kesilmesi gerekiyor. Toprak üzerinde kirli bir ortamda kesilen kurbandaki etlerin mikroorganizmlarla temas içinde olması ve etin bekletilmesi sırasında bu mikroorganizmaların çoğalması sonucu etin bozulması söz konusu olabiliyor. Bu etle beslenen insanların da hastalanması çok kolay oluyor. O yüzden her şeyden önce kurbanın hijyenik olarak temizliği sağlanmış bir ortamda kesilmesi gerekiyor\" dedi.





\"BAĞIRSAKLAR ETLERLE TEMAS ETMEMELİ\"





Kurbanın kesimi sırasında bağırsak içeriğinin de dışarıyla temas etmemesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ceylan sözlerine şöyle devam etti: \"Mesela bağırsak içeriğinin dışarıyla temas etmemesi gerekiyor kesim sırasında çünkü bağırsak içindeki bakterilerin ete bulaşması yine etin bekletilmesi sırasında hem kokuşmasına hem de o eti yiyen insanların hastalanmasına sebep olabiliyor. Özellikle de bağırsak içeriğinde bulunan salmonella gibi bazı mikroorganizmalar ete bulaşıp, etten de insanlara yeme esnasında bulaşarak çok ciddi, hayatı tehdit eden ishal tablolarına yol açabiliyor.\"





\"DONDURUCUDAN ÇIKARILAN ETİ TEKRAR DONDURUCUYA KOYMAYIN\"





Üçüncü aşamada saklanması ve pişirilmesi ile ilgili konuların da önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Ceylan, \"Buzdolabında taze bir etin üç dört günden fazla tutulmaması gerekiyor. 2 ile 8 derece arasındaki ısıda 4 günden fazla tutulan etlerin bozulması söz konusu olabiliyor. Sağlık açısından çok uzun süre tutulup kullanılmayacak etlerin en az eksi 18 derecede saklanması daha uygun. Eksi 18 derecede etler altı aya kadar kullanılmadan muhafaza edilebiliyor. Bu etleri saklarken Eksi 18 derecedeki derin dondurucularda küçük parçalar halinde kullanıma uygun küçük parçalar halinde saklamak gerekiyor. Eğer eti büyük bir parça halinde saklarsanız ve derin dondurucudan çıkarttıktan sonra hepsini kullanmayıp tekrar derin dondurucuya koyarsanız o da sağlık açısından çok sakıncalı bir durum.\"





\"IZGARA TENYA, SALMONELLA GİBİ BAKTERİLERE YOL AÇIYOR\"





Etlerin pişirilirken haşlama gibi yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ceylan, \"Eti pişirirken daha çok haşlama gibi ya da haşlama tarzı yöntemler tercih edilmeli. Etin içinin iyi pişmediği, ızgara gibi pişirme yöntemlerine çok başvurmamak gerekiyor. Izgara yapılan etlerde tam etin ortasındaki kısım pişmemiş kalabiliyor ve o bölgede meydana mevcut olan bakteriler, parazitler enfeksiyona yol açabiliyor. Bunlardan en önemlileri de yine salmonella, tenya gibi bazı parazitler bize rahatlıkla bulaşabiliyor ve bunlar bizde ciddi enfeksiyonlara yol açıyor. Özellikle tenya iyi pişmemiş etten bulaşan bir bağırsak paraziti ve gerçekten çok ciddi tedavi sorunlarına yol açabiliyor\" dedi.





\"KAVURMAYA BOL TUZ KOYMAYIN\"





Etlerin uzun süre saklanması için kavurma yapıldığını ancak uzun süre tüketilmesi için çok fazla tuz katılan etlerin de hipertansiyon gibi sorunlara yol açtığı konusunda uyaran Doç. Dr. Ceylan, \"Etin bozulmasını engellemek için kavurma yapılırken bol tuz kullanılıyor. Bol tuz kullanıldığında da hipertansiyon, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi birçok problem ortaya çıkıyor. O yüzden kavurma yapmak yerine eti taze olarak tüketmek, uzun süre kullanılacaksa derin donducurularda saklayarak tüketmek daha mantıklı gibi. Eti bol tuzlu kavurma yaparak yemenin hipertansiyon ve onun yol açacağı organ bozuklukları ile ilgili ciddi sakıncaları var\" dedi.