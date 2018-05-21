(Görüntülü) "İran Suriye devleti istediği sürece Suriye'de kalacak"

Ekber Karabağ / Tahran, 21 Mayıs (DHA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran\'ın \"Suriye devleti istediği sürece Suriye\'de kalacağını\" vurguladı. Düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmesinde, \"yabancı birliklerin Suriye\'yi terk etmesi gerektiği\"ne ilişkin çağrısını yanıtlayan Kasımi, şöyle konuştu: \"İran bağımsız bir ülke ve kimse İran\'a bir şey dayatamaz. İran, terörizmle mücadele için Suriye devletinin isteği üzerine bu ülkede bulunuyor. \"Terör tehlikesinin olduğu ve Suriye devletinin istediği sürece Suriye\'ye yardımlarımıza devam edeceğiz. \"Suriye\'den çıkacak birileri varsa Suriye devletinden izin almadan bu ülke topraklarına girenlerdir.\" (Fotoğraflı) Görüntü Dökümü: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi\'nin Tahran\'da düzenlediği basın toplantısı