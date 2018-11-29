(Görüntülü) "Helal Fuarı" ziyaretçilere kapılarını açtı

Tansu Edip GÖKBUDAK -Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) İSLAM Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) işbirliğinde İstanbul’da bugün açılan Helal EXPO2018 fuarını yerli ve yabancı çok sayıda turist ziyaret etti. Gıdadan giyim sektörüne kadar çok sayıda alanda ürünün tanıtım ve satışının yapıldığı fuarda yabancı turistlerin ağırlıkta olduğu görüldü. İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Helal EXPO2018 fuarına yerli ve yabancı çok sayıda akın etti. Fuarda Giresun’un fındığından İzmir’in boyozuna, Medine’nin hurmasından Afganistan’ın halısına kadar çok sayıda ürün sergilendii. HOLLANDA’DAN FUAR İÇİN GELDİ Hollanda’dan fuar için gelen Hamid Amjad fuarda çok sayıda ürünün olmasının güzel olduğunu kaydederek, “Özellikle yiyecek konusunda çok farklı lezzetler sergileniyor” dedi. Su sektöründe satış gerçekleştiren Zafer Duran da “Hafta sonuna doğru ziyaretçilerin sayısının daha da artmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu. Londra’dan gelen Şuayip Hasmin, “Güzel bir fuar. Ancak daha da güzel hale gelebilir. Londra’dan bu fuar için geldim” şeklinde konuştu. Bir organizasyon firması sahibi Suriye asıllı İngiliz Salih Houssein ise İstanbul’da gerçekleştirilen fuarda ürün çeşitliliğinin bol olmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti. İZMİR’İN BOYOZU DA FUARDA İzmir Valiliği’nin tanıtım standında sergilenen boyoz da turistlerden ilgi gördü. Boyoz satışı yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Musa Turan, “İstanbulluların dışında yabancı turistler de boyoza büyük ilgi gösteriyor. İzmir’in yöresel lezzetini dünyaya tanıtacağız” şeklinde konuştu. Öte yandan fındık üreticisi Erol Turan fuara ilk günden beklediklerinden yoğun katılım olduğunu belirterek, “Giresun’un her derde deva fındığını dünyaya tanıtmak için buradayız. Özellikle Arap turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz” dedi. Fuar, 2 Aralık Pazar günü saat 20.00\'ye kadar açık kalacak.