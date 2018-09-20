(Görüntülü) "Contemporary Istanbul"un lansmanı yapıldı

Mehmet İlkay ÖZER-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)-LÜTFİ Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi\'nde 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan \"Contemporary Istanbul\" için lansman gecesi düzenlendi. Gecede, Erdoğan Demirören\'in koleksiyonundan özel bir seçkinin yer aldığı videonun gösterimi de yapıldı.



Dünyanın ve Türkiye\'nin önde gelen galerilerinin, sanatçılarının yanı sıra, sanatseverleri ve koleksiyonerleri İstanbul\'da bir araya getiren \"Contemporary Istanbul\" bu yıl 13\'ncüsü düzenleniyor. \"Contemporary Istanbul\"da bu yıl, 22 ülkeden 83 galeri, 400\'ü yabancı 650 sanatçının eseri yer alacak. Fuarda, çoğu Türkiye\'den sanatseverle ilk kez buluşacak yaklaşık 2 bin eser sergileniyor.





ERDOĞAN DEMİRÖREN\'İN KOLEKSİYONUNDA YER ALAN ESERLERDEN OLUŞAN VİDEO SANATSEVERLERLE BULUŞTU



Bu yıl, sanat otoritelerince \"Türkiye\'nin en önemli koleksiyoncusu\" olarak kabul edilen Erdoğan Demirören\'in koleksiyonundan özel bir seçkinin yer aldığı video ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Erdoğan Demirören\'in geniş koleksiyonundan sadece holdingdeki çalışma alanlarında yer alan resimlerin yer aldığı video, Milliyet Sanat dergisinin etkinlik alanında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Alanda ayrıca katılımcılar, Milliyet Sanat\'ın 46 yıllık arşivinden seçilmiş sayfalarla yarım asra yakın bir sanat tarihine yolculuğa çıkarılıyor.





\"İNŞALLAH ONUN ELİNDE BULUNAN ESERLERDEN MÜZE YAPILIR\"



Milliyet Sanat dergisinin etkinlik alanını ziyaret eden gazeteci Ertuğrul Özkök, fuarın her yıl daha da başarılı bir şekilde yapıldığına dikkat çekerek, \"Bu fuar başladığı zamandan beri giderek performansını yükseltiyor. Bu fuarın dünyadaki benzerlerinden aşağı kalır tarafı yok\" dedi. Erdoğan Demirören\'in koleksiyonunda yer alan eserlerden oluşan videoyu izleyen Özkök, \"Erdoğan bey bu ülkenin uzun süre gizli kalmış sanat insanlarından biridir. Mütevazı bir kişiliği vardı. Türkiye\'nin en büyük sanat koleksiyonerlerinden birisiydi. Biz onu hiçbir zaman, başka bazı aileler gibi, ön planda görmedik. Hatta Türkiye\'de birçok insan Erdoğan beyin sanat tutkusunu ve koleksiyonerliğini onun ölümünden sonra yazılan yazılardan öğrendi. Sanatla ilgilenen herkes biliyor ki; Erdoğan Demirören, sıradan değil, bu işi iyi bilen insanlardan bir tanesiydi. Bir de koleksiyonerliğini belli bazı konularda geliştirdiği için de uzman bir koleksiyonerdi. İnşallah onun elinde bulunan eserlerden müze yapılır. O müze Türkiye için kalıcı olur\" ifadelerini kullandı.





CIVAOĞLU: ERDOĞAN DEMİRÖREN ÇOK YÖNLÜ BİR İNSANDI



Milliyet Sanat\'ın alanını ziyaret eden gazeteci Güneri Cıvaoğlu ise, seçkide yer alan eserler hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan Demirören\'in sanatsever yanına dikkat çeken Cıvaoğlu, \"Contemporary Istanbul her yıl katlanarak büyüyen bir nimet. Büyük galerileri ve katılımlarıyla uluslararası önem de kazanıyor. Çok eski dostum, gazetemizin sahibi Erdoğan Demirören\'in holdingdeki özel koleksiyon tabloları videoda gösterilmekte. Onlar da ayrıca çok ilgi çekici. Erdoğan Demirören çok yönlü bir insandı. İşadamı olmanın ötesinde iyi bir koleksiyonerdi. Sporcuydu, futbolcuydu, dosttu. Holdinge gittiğimde sık sık görürdüm eserlerini. Daha çok oryantal, Türkiye\'yi, Osmanlı\'yı anlatan eserlere çok önem verirdi\" diye konuştu.