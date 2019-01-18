(Görüntülü) "Candaş davası yüzsüzlüğe karşı çıkanların davasıdır"

İSTANBUL, (DHA) –ŞİŞLİ Belediyesi\'nde 2 yıl önce vurularak öldürülen İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş için davanın görüleceği Çağlayan Adliyesi’ne yürüyüş düzenlendi. Burada konuşan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, \"Bu dava, toplumumuzu esir alan hırsızlık, namussuzluk, utanmazlık ve yüzsüzlüğe karşı çıkan herkesin müdahil olduğu bir davadır” dedi. Şişli Belediyesi\'ndeki makamında vurularak öldürülen İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş davasının karar duruşmasının görüleceği Çağlayan Adliyesi’ne yürüyüş düzenlendi. Şişli Belediyesi’nden başlayan yürüyüşe Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cemil Candaş’ın çalışma arkadaşlarıyla birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. \"DEMOKRASİYE OLAN İNANÇ ZAYIFLATILDI\" Yürüyüşün ardından Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu basın açıklaması yaptı. \'Cemil’i katlederek bu işin ne kadar zor olacağını gözümüze sokmak istediler\' diyen İnönü, \"Cemil Candaş, Şişli’de tohumları 1994 yılında atılmaya başlanan ve onu izleyen 20 yıl boyunca bir model haline getirilen yozlaştırılmış belediyecilik anlayışına karşı başlattığımız mücadelenin kararlı ve anlamlı bir temsilcisiydi. Literatüre kimilerince \'Şişli modeli\' diye geçirilen bu anlayışla toplumumuzun ahlak yapısı tahrip edildi. Demokrasiye olan inanç zayıflatıldı. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kavramları zedelendi. Ama en önemlisi Şişli halkının ekonomik ve sosyal hakları gasp edildi. Yaklaşık 20 yıl sürecince uygulanarak yerleştirilen modeli ortadan kaldırmanın çok kolay olmayacağını biliyorduk. Cemil’i katlederek bu işin ne kadar zor olacağını gözümüze sokmak istediler\" açıklamasında bulundu. “KARANLIK ÇIKARLAR ZİNCİRİNİ KIRACAK BİR KARARLILIK BEKLİYORUZ” Cemil Candaş’ın öldürülmesinin üzerinden 2 yıl geçtiğini belirten İnönü, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Cemil’i aramızdan alan o kurşunlar geçmişin kirli ilişkilerini sürdürmek isteyenler tarafından temiz toplum ve temiz belediyecilik için mücadele edenlere sıkıldı. Bugün onu öldürenler için karar verilmesini bekliyoruz. Bu davanın rant çeteleriyle mücadelemizde bize güç verecek ve toplumun adalet duygusunu onaracak şekilde sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Bu dava yalnızca bir cinayet davası değildir. Bu dava toplumumuzu esir alan hırsızlık, namussuzluk, utanmazlık ve yüzsüzlüğe karşı çıkan herkesin müdahil olduğu bir davadır. Cemil’in acısını hala kalbimizde taşıyoruz. Karanlık çıkarlar zincirini kıracak bir kararlılık bekliyoruz.” “EN YÜKSEK CEZAYI ALMASINI BEKLİYORUZ” Cemil Candaş’ın rantla mücadele ederken öldürüldüğünü ifade eden Canan Kaftancıoğlu ise, şunları söyledi: “Ne yazık ki sevgili Cemil Candaş ranta karşı mücadele ederken, kent için mücadelesini sürdürürken canından oldu. O zaman bizlere ve sizlere düşen Cemil Candaş mücadelesinin izinden giderek her türlü ranta karşı kentin yanında, kent sevdasının yanında mücadelenin yanında olmaktır. Biz bugün mahkemeden Cemil Candaş’ı aramızdan alan zihniyetin hak ettiği en yüksek cezayı bekliyoruz. Bundan sonra da ranta karşı değil halka karşı olanlarla; halkın haklarını korumak için halka birlikte hareket ederek mücadelemizi sürdüreceğimizin altını çiziyorum.”