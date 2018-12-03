(Görüntülü) 32 yıldır bedensel ve zihinsel engelli çocuklarına bakıyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Naciye- Mikail Erekli çifti, doğuştan engelli olarak dünyaya gelen 2\'si kız 4 çocuğuna 32 yıldır büyük bir fedakarlıkla bakıyor. Anne Erekli, \"Gücüm yettiği müddetçe çocuklarıma bakmaya gayret edeceğim. Günde 3- 4 kez onların elbiselerini değiştirip, kendi ellerimle yemeklerini yediriyorum. Çocuklarımı çok seviyorum\" dedi. Anne Erekli bu fedakarlıkğından dolayı da geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından \'Yılın Kadını\' seçildi. Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinin Kışla Mahallesi\'nde yaşayan ve 7 çocukları olan Naciye- Mikail Erekli çiftinin oğulları Hasan (32) ve Şiyar (26) ile kızları Feyruz (28) ve Fatma (21) zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Anne Erekli de 32 yıldır büyük bir fedakarlıkla çocuklarının bakımlarını yapıyor ve yaptığı bu fedakarlıktan dolayı da geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü\'nce \'Yılın Kadını\' seçildi. Günde 3-4 kez çocuklarının elbiselerini değiştirip yemeklerini yediren fedakar anne Erekli, kocasının desteği ile ayakta kaldığı müddetçe engelli 4 çocuğuna bakmaya devam edeceğini belirterek şöyle konuştu: \"4 çocuğum zihinsel ve bedensel olarak dünyaya geldi. 32 yıldır \'of\' bile demenden çocuklarıma gözüm gibi bakıyorum. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Elbette sıkıntılı anlarımız oluyor. Çocuklarımdan dolayı ailemi bile ziyaret edemediğim oluyor. Allah gecinden versin ama ailemden biri ölse bile çocuklarımdan dolayı cenazeye katılamam. Çünkü, ben olmadan onlar yaşayamazlar. Benim için düğün, cenaze ve ziyaret yok. Tek derdim çocuklarımın rahat bir şekilde yaşamalarıdır. Eşim ve ben günümüzün büyük bir bölümü çocuklarımızın bakımıyla geçiriyoruz. Yıkanmaları, giyinmeleri, yemekleri büyük zaman alıyor.\" DEVLET ÇOCUKLARA ENGELLİ MAAŞI BAĞLADI Baba Mikail Erekli ise,tüm engelli vatandaşların \'Dünya Engelliler Günü\'nü kutlayarak, \"Gündüz sürekli çocuklarımızla ilgileniyoruz. Dışarıya çıkmaya imkanımız yok. Yakınlarımızda ölüm ve hasta olursa ziyaret edemiyoruz. Çocuklarımızı yalnız bırakamıyoruz. Hayatımız bu evde çocuklarımızın yanında geçiyor. Sadece çocukların ihtiyaçları için yarım saatlik bir zaman çarşıya gidip geliyorum. Devletimiz çocuklarımıza engelli maaşı da bağladı.Bize düşen onların bakımlarını yapmak\"dedi.