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(Görüntülü) 30 yıldır aralıksız oruç tutuyor

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, market işleten Osman Ay (51), 30 yıldır aralıksız oruç tutuyor

15 Mayıs 2018 17:19

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, market işleten Osman Ay (51), 30 yıldır aralıksız oruç tutuyor. Gençlik yıllarında 155 kiloya kadar ulaşan ve diyet yaparak 4,5 ayda 70 kilo veren Ay, kilo kaybına rağmen oruç tutmayı bırakmadı. Gölcük\'te market işleten Osman Ay, 30 yıldır ara vermeden, her gün oruç tutuyor. Gençlik yıllarında 155 kiloya ulaşan, uyguladığı diyetle 4,5 ayda 70 kilo veren Ay, 21 yaşından beri aralıksız oruç tutuyor. Orucun kilo vermeye faydasının olmadığını belirten Ay, \"Lise yıllarında 155 kiloydum. Okulla Çanakkale gezisine gitmiştik. Tartıcının önünde herkes tartılıyordu. Sıra bana gelince, \'Benim tartım bozulur\' diyerek beni tartmadı. Çok üzüldüm. Eve döndüğüm zaman kilo verme kararı verdim. Ondan sonra büyük azim, irade ve sabırla 70 kilo verdim. Kilo verdikten sonra oruca başladım. Yani kesinlikle oruç kilo verdirmez. Oruç tutarak kilo vermedim. Oruç tutmak gerçekten bambaşka bir duygu\" diye konuştu. Oruç tutacaklara tavsiyelerde bulunan Osman Ay, \"Şu ana kadar tuttuğum oruç, 30 yıl oldu. Oruç açarken, birden yüklenmeyin. Çorba veya salata gibi hafif şeylerle başlayın. Sahurda da yağlı ve baharatlı ürünlerden kaçınılması gerekiyor. Çünkü çok şeker veya çok acı insanlarda acıkma ve susuzluk hissettirebilir. Tahıllı ve lifli gıdalara ağırlık versinler. Bu dönemde günler de çok uzun olduğu için zor oluyor\" dedi.

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