(Görüntülü) 3 yıl sonra ağlara takılan 'Drone'daki görüntülerini kurtardı

Aytekin KALENDER - Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA Rize\'de, fotoğrafçı Harun Mavi\'nin Karadeniz üzerinde çekim yaptığı sırada teknik arıza nedeniyle drone\'si düştü. Gündoğdu Limanı içerisinde denizde kaybolan drone, dalgıçların yaptığı aramaya rağmen bulunamadı. Drone, 3 yıl sonra bir balıkçı teknesinin ağlarına takıldı. Droneyi teslim alan ve tuzlu suda oksitlenen kartı temizleyen Mavi, o gün çektiği görüntüleri kurtardı. Rize\'de fotoğrafçı Harun Mavi, 3 yıl önce Karadeniz\'de, Gündoğdu Limanı içerisinde drone ile görüntü almaya başladı. Drone bir süre sonra teknik arıza nedeniyle denize düştü. Suda gözden kaybolan drone, dalgıçların sualtında yaptığı aramaya rağmen bulunamadı. Mavi, limandaki balıkçılara dronenin kıyıya vurması halinde kendisine haber vermesini istedi. Mavi\'ye 3 yıl sonra o haber geldi. Drone, bir balıkçı teknesinin ağlarına takıldı. Droneyi teslim alan ve tuzlu suda oksitlenen kartı temizleyen Mavi, o gün çektiği görüntüleri kurtardı. Kartta, düşme anı kaydı dışında diğer görüntülerin yer aldığı belirlendi. Balıkçı barınağında drone ile çekim yaptığını anlatan Harun Mavi, Drone havada deşarj olması sonucunda metrelerce yükseklikten Karadeniz sularına çakıldı. Dalgıç arkadaşlar düştükten sonra kontrole geldi. Limanın içerisinde olduğu için denizin dibi bulanıktı. 1 metre bile görüş alanı yoktu. Dalgıç arkadaşlar tüm aramalarına rağmen droneyi bulamadı. Aramalar sonuç vermeyince umudu kestik. Aradan geçen yaklaşık 3 yıl sonra drone balıkçıların ağına takıldı. Balıkçıların bana ulaştırdığı drone kullanılmaz haldeydi. Hafıza kartı uzun süre deniz suyuna maruz kalmasından dolayı oksitlenmiş, temizledik ve görüntülerimizi kurtardık. Görüntülerde herhangi bir olumsuz bir şey olmadı dedi.