(Görüntülü) 3 ton şerbet dağıtıldı

Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ(Aydın),(DHA)MANİSA\'da, Nazilli Belediyesi tarafından Kadir Gecesine özel olarak hazırlatılan 3 ton şerbet, Belediye Meydanı\'ndaki Osmanlı Çeşmesi\'nden vatandaşlara ikram edildi. Nazilli Belediyesi tarafından Kadir Gecesine özel olarak hazırlatılan 3 ton şerbet, Belediye Meydanı\'ndaki Osmanlı Çeşmesi\'nden toplam 10 bin vatandaşa ikram edildi. MHP\'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık\'da vatandaşlara şerbet ikram ederek Kadir gecesini kutladı. Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Tutulan oruçlar, yapılan ibadet ve yardımlarla manevi bir iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu azaptan kurtuluş olarak bilinen Ramazan ayının son günlerini idrak etmekteyiz. Kur\'an-ı Kerim\'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi\'ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Biz de Nazilli Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz Osmanlı Çeşmesi\'nden şerbet dağıtımını bu Ramazan ayında Kadir gecesinde yaptık. Toplamda 10 bin vatandaşımıza 3 ton şerbet dağıtımını gerçekleştirdik ve bunun sevincini yaşıyoruz dedi.