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(Görüntülü) 3 patencinin otobüsün arkasındaki tehlikeli yolculuğu

Haber: İlkay DİKİCİ-Kamera: İSTANBUL,(DHA) İstanbul Eyüp'te patenli 3 genç İETT otobüsüne tutunarak, yolculuk yaptı

07 Aralık 2018 14:08

Haber: İlkay DİKİCİ-Kamera: İSTANBUL,(DHA) İstanbul Eyüp\'te patenli 3 genç İETT otobüsüne tutunarak, yolculuk yaptı.

Patencilerin tehlikeli yolculuğu cep telefon kameraları tarafından kaydedildi. Eyüp, sahil yolunda seyir halindeki Hamidiye Mahallesi-Eminönü seferi yapan 44 B numaralı İETT otobüsünün arkasına patenli 3 genç takıldı. Otobüse tutunarak, yolda ilerleyen gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendilerini hem de trafiktekileri tehlikeye atan patenliler bir süre sonra gözden kayboldu.

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