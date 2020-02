(Görüntülü) 3 küçük çocukla tek göz odada yaşam mücadelesi veriyor

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de yaşayan ve eşini trafik kazasında kaybeden, ardından bir davadan verilen ceza nedeniyle 3 çocuğuyla bir süre cezaevinde kalan Elmas Durmaz, yaşları 2, 4 ve 6 olan oğullarıyla tek göz odada yaşam mücadelesi veriyor. Durmaz yetkililerden ve hayırseverlerden yardım eli bekliyor. Buca\'da oturan mevsimlik tarım işçisi Müslüm Durmaz, yaklaşık 2 yıl önce, İzmir-Aydın Otoyolu\'nda eşi Elmas Durmaz ve çocukları da yanındayken, lastiği patlayan otomobilini emniyet şeridine çekti. Lastik değiştirmeye çalıştığı sırada, aynı yönde ilerleyen bir tır, Durmaz’a çarpıp kaçtı. O sırada aracın içinde en küçük oğlunu emziren Elmas Durmaz, aşağı indiğinde eşini yerde cansız yatarken buldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tırın şoförü C.K hakkında, Durmaz\'a çarptığı iddiasıyla iddianame hazırlandı. Suçlamayı kabul etmeyen C.K.\'nın tutuksuz yargılandığı Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki dava halen devam ediyor HER YERDE PARÇALARI VARDI\' Kazanın meydana geldiği sırada Aydın\'a mevsimlik işçi olarak zeytin toplamaya gittiklerini belirten Durmaz, \"Aydın otoyolundayken aracımızın lastiği patladı ve eşim emniyet şeridinde tekerlek değiştirirken tır çarptı. Çocuklarım yanımdaydı. Ben en küçük oğlumu emziriyordum. Otomobilden inince kanlar içindeki eşimi gördüm. Telefonumuz yoktu kimseye ulaşamadım. Kucağımda bebekle yolun ortasında kalakaldım. Acil hasta yetiştiren bir ambulans tesadüfen durdu. Her yerde eşimin parçaları vardı. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın\" diye konuştu. ÇOCUKLARIYLA CEZAEVİNDE KALDI Kocasının vefatının ardından çok zor günler yaşadıklarını anlatan Elmas Durmaz, \"Bir koyunun çalınmasıyla ilgili eşime ve suç ortaklığı iddiasıyla bana dava açılmıştı. Bu davadan dolayı ben de ceza aldım ve eşim öldükten 2 hafta sonra cezaevine girdim. 1 yıl 2 ay boyunca Şakran Kadın Kapalı Cezaevi, Urla Açık Cezaevi ve Sivas Kadın Açık Cezaevi’nde kaldım. Cezaevinde geçirdiğim süre göz önünde bulundurularak, denetimli serbestlikten yararlandım. Bir süredir denetim sürecindeyim ve imza atmaya gidiyorum. Eşimi kaybettim, acısını yaşayamadan cezaevine girdim. Üç çocuğum da benimle beraber cezaevinde kaldı. Çok zor günler yaşadık\" dedi. \'ARTIK MÜCADELE EDEMİYORUM\' Üç küçük çocuğunu bırakamadığı için çalışamadığını dile getiren Durmaz, \"Devletten aldığım dul ve yetim maaşıyla tek gelirimiz iki aydan iki aya 1150 TL’yi buluyor. Başka bir gelirim yok. Akrabalarım yardımcı olmuyor. Odunu, kömürü, ekmeği derken yetiştiremiyorum. Küçük çocuğuma bez alamıyorum. Çok zor geçiniyoruz, yollara yardım toplamaya gidiyorum. Gitmediğim yer çalmadığım kapı kalmadı. Artık mücadele edemiyorum. Yağmurda, soğukta çoluk çocuğum aç kalmasın diye insanlara yalvarıyorum\" dedi. Eşinin ölümünden sonra oğulları B.D. (6), A.R.Ş.D.(4) H.D.(2) ile tek göz odada yaşam mücadelesi vermeyi sürdüren Elmas Durmaz, kazayla ilgili davanın da bir an önce sonuçlandırılmasını ve hayatlarını devam ettirebilmeleri için kendilerine yardımda bulunulmasını istedi. Çok zor şartlarda yaşadığını anlatan Elmas Durmaz, \"Çocuklarımın karnı yarı aç yarı tok. Allah kimseyi bu hale düşürmesin. Kış ayları bizim için çok zor, çok üşüyorlar. Tek başıma mücadele edemiyorum\" dedi.