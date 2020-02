(Görüntülü) 3 kız kardeş, yıllar sonra okuma ve yazma öğrendi

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta anne ve babaları okula göndermediği için okuma ve yazma öğrenemeyen 63, 69 ve 73 yaşlarındaki 3 kız kardeş, Halk Eğitim Merkezi\'nde gittikleri kursta okuma ve yazmayı öğrendi.



Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi\'nce açılan kursa giden Zekiye Gülsoy (63), Lütfiye Çelebioğlu (69) ve Ayşe Yılmaz (73), 2 aylık eğitimlerini tamamladı. Kadın ve Demokrasi Derneği\'nde gerçekleşen kursun ardından sertifikalarını alan kız kardeşler, şimdi okuyabilmenin mutluluğu yaşıyor. On Temmuz Mahallesi\'nde oturan kız kardeşler, boş vakitlerinde bir araya gelip, gazete ve kitap okuyarak kendilerini geliştirmeye çalışıyor. Kız kardeşler mahallede yürüyüş yaparken de gördükleri tabela ve yazıları okuyor.



\'ÖĞRENMEK HER ZAMAN GÜZELDİR\'



6 çocuk annesi Ayşe Yılmaz, çocukken imkansızlıklardan dolayı okuyamadıklarını, kursu duyunca kardeşleriyle yazılmaya karar verdiklerini belirterek, \"Biz Trabzon\'da doğduk. O zaman hiçbir imkan yoktu. Elektrik ve su yoktu. Okula gidemedik imkansızlıktan. Cumhurbaşkanımız ile eşi bunu başlattılar. Her okuma ve yazma bilmeyenler için kurslar açılacak dediler. Bizde bir şeyler öğreniriz dedik ve gittik. Kursta okuma ve yazma öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz. Kursta çok güzel geçti. Merakımızda kaldı. Devam ederse kurs yine gideriz. Ben yazmayı sevmezdim ama sonra öğrendikçe sevdim. Öğrendikçe daha güzel oluyor. Halk eğitim merkezi bizimle çok ilgilendi. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gazete, kitap Kuran-ı Kerim hepsini okuyoruz. Gördüğümüz her yazıyı okuyoruz. Okudukça daha güzel de olacak inşallah. Okul açılsın yine gideriz. Öğrenmek her zaman güzeldir\" dedi.



\'PARMAK BASMAK ZORUMA GİDERDİ\'



7 çocuk annesi Lütfiye Çelebioğlu da hayatı boyunca okuma ve yazma bilmemenin zorluklarını yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:



\"Bir yere imza attırırlardı ama ben nereye imza attığımı bilmezdim. Sonra parmak bastırırlardı. Benim çok zoruma giderdi. Arabayı bineceğim yeri bilmezdim. Şimdi kaybolsam okuyarak yolumu bulurum. Çok zorluklar çektim. Bize bu imkanı verenlere Allah razı olsun. Daha çok okumayı Allah bize nasip etsin. Okulumuzun devamını istiyoruz. Okul açılırsa ben devam edeceğim. Çok seviyorum okumayı. Yaşım olmuş 69 yarı yola gelmişim ama ben çok sevinçliyim okuma ve yazma öğrendiğim için. Ben kendimi genç sayıyorum biraz okuyup yazınca. Açılırsa ilkokula da başlarım.\"



3 çocuk annesi Zekiye Gülsoy da okumayı birazda olsa bildiğini, ancak yazmayı hiç bilmediğini söyleyerek, \"Bu kurs sayesinde okumayı tamamen öğrendim. Yazmayı da öğrendim. Hayatımı çok kolaylaştırdı. Sık sık bir şeyler okumaya çalışıyoruz\" diye konuştu.