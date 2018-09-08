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(Görüntülü) 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasında

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı, 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

08 Eylül 2018 20:31

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı, 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

​Kaza, bugün Yeşil Bursa Caddesi\'nde meydana geldi. Ahmet Ç. yönetimindeki 16 KBT 87 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen İlhami Y. yönetimindeki 16 CKE 23 kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet yan yattı. Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Ç. ile yanındaki çocukları Alperen (6) ve Arda Ç. (2) yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

 

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