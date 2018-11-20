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(Görüntülü) 3 ilde FETÖ operasyonu: 53 kişiye gözaltı kararı

Özden ATİK/ İSTANBUL, (DHA) FETÖ soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

20 Kasım 2018 13:02

Özden ATİK/ İSTANBUL, (DHA) FETÖ soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca 2 farklı dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör ve Organize Suçlarla mücadele şube müdürlükleri tarafından İstanbul, Tekirdağ ve İzmir\'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi yakalandı. Diğer kişileri yakalamak için polisin çalışması devam ediyor.

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