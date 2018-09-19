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(Görüntülü) 3. Havalimanındaki olaylar: 24 kişi tutuklandı -1

Mehmet İlkay ÖZER - Alper KORKMAZ - /İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da 3

19 Eylül 2018 13:38

Mehmet İlkay ÖZER - Alper KORKMAZ - /İSTANBUL DHA - İSTANBUL\'da 3. Havalimanı inşaatında çıkan olaylarda gözaltına alınan  24 kişi tutuklandı.

3. Havalimanı inşaatında geçtiğimiz günlerde çıkan olaylarda çok sayıda işçi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 43 kişi dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi\'ne sevk edildi. 15 kişi adli kontrol, 28 kişi ise \"Kamu Malına Zarar Verme\", \"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet\", \"Polise Mukavemet\", \"İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali\" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.  Mahkeme 24 kişiyi tutuklarken 19 kişiyi ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

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