(Görüntülü) 3 çocuk babası, motosiklet kazası sonrası felç oldu

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonrası belden aşağısı felç olan ve maddi durumu nedeniyle tedavisi yarım kalan İsmail Arslan\'a (35), özel hastane sahip çıkarak ücretsiz ameliyat etti. Kaymakamlığın yardım kampanyası başlattığı Arslan, tedavi süreci uzun süreceği için destek istedi. Ereğli Ova köyünde yaşayan, bir fabrikada taşeron firmaya bağlı olarak çalışan, evli ve 3 çocuk babası İsmail Arslan, 6 yıl önce motosikletten düşerek yaralandı. Kazada ağır yaralanan Arslan\'ın 3 yıl önce belden aşağısı felç oldu. Maddi durumu yetersiz olması nedeniyle tedavisi yarım kalan Arslan, kaymakamlıktan izin alarak yardım kampanyası başlattı. Arslan\'a ilçede bulunan özel bir hastane sahip çıktı. Evinden alınan Arslan, özel hastanede tedavi altına alındı. Kalça kemiklerinin eridiği, enfeksiyon nedeniyle hayati tehlikesinin olduğu belirlenen Arslan, özel hastanede iki kez ameliyat edildi. MHP Ereğli ilçe Başkanı Rahman Demirtürk ve parti yöneticileri, tedavisi için destek oldukları Arslan\'ı hastanede ziyaret etti. İsmail Arslan, maddi durumu olmadığı için yıllardır tedavisinin yarım kaldığını söyledi. Çocukları için yaşamak istediğini ve destek beklediğini ifade eden Arslan, \"Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Kemik enfeksiyonu var. Kalçalardaki kemikler erimiş. Eşimin bir tek bakıcı maaşı var. Bu konu hakkında da kaymakamlığa başvurduk. Yardım konusunda hala uğraşmaktayız. Bu haberi sosyal medyaya verdik. Açık konuşmak gerekirse millet sadece \'Geçmiş olsun\' dedi. Maddi anlamda benim bu ameliyat masrafını karşılama durumum yok. Hastaneye teşekkür ediyorum. Bundan sonra uzun süreçli bir tedavi süreci olacak. Medikal ve diğer masraflar söz konusu. Hayırseverlerden destek bekliyorum.\" dedi. Hastane Başhekimi Dr. Ercan Yalçın ise, hastanın tedavi sürecinin en az 2-3 ay süreceğini, bu tedavi sürecinde ise birçok malzemenin kullanılması gerektiğini söyledi. Hastane olarak hastaya ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade eden Yalçın, şöyle dedi: \"Kullanılması gereken protez, platin var ve birçok tıbbi malzemeler var. Komplike bir hasta. Normal bir ameliyat vakası gibi sadece şu şunu yaparız ya da bunu yaparız ile bitmiyor. Peşine antibiyotikler, takviyeler destekler ve bir çok uygulama var. Önceden şu kadar bir durum olur, kabaca bu kadar bir masraf çıkar demek mümkün değil. Uzun bir süreç. Bu süreçten sonra başka süreçler de doğacak. İllaki problemler olacak. Ancak biz açıkçası işin tüccarlık tarafında değiliz. Biz bu dakikadan sonra bütün tedavi sorumluluklarını üzerimize alıp elimizden geleni hastane olarak yapalım. Hastamızın hayatının kurtulması için de elimizden geleni yapmaya da hazırız.\"