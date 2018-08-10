(Görüntülü) 3 çocuğu doktor, 1'i öğretmen, 1'i hemşire olan anne, okuma yazma kursuna katıldı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-MARDİN\'in Derik ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamındaki kursa katılan 58 yaşındaki 5 çocuk annesi Keziban Koyun, okuma ve yazma bilmemesine rağmen çocuklarından 3\'ü doktor, biri öğretmen, biri de hemşire oldu. Okula gitmediği için pişmanlık duyduğunu belirten Keziban Koyun, \"Doktora gittiğim zaman tabelaları okuyamıyorum. Kafamız pas tutmuş ama sırf o tabelalaları okuyayım diye okuma yazmayı öğrenmeye karar verdim\" dedi. Derik ilçesinde başlatılan okuryazarlık seferberliği kapsamında, 123 kursta, bin 538 yetişkin erkek ve kadına okuma yazma eğitimi veriliyor. Eğitim alan yetişkin sayısıyla Mardin genelinde birinci sırada olan Derik\'te Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Çekmez, kurslar hakkında detaylı bilgi vererek, \"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında 123 okuma yazma kursu açılmış olup, bu kurslara bin 538 yetişkinimiz kayıt yaptırmıştır. 223 kişi bu kapsamda ikinci kademe okur yazarlık belgesi almaya hak kazanmış olup, ilkokul diplomasına eş değer belgeyi almaya hak kazanmıştır. Derik ilçemiz, Mardin ili ilçeleri arasında yetişkin okuma yazma çalışmalarında birinci sıraya yerleşmiştir. Çalışmalarımıza yoğun destek sağlayan Kaymakamımız sayın Hakan Kafkas ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Kahraman\'a ilgi ve alakalarından, desteklerinden dolayı teşekkür ederiz\" dedi. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan kursiyerlerden 58 yaşındaki Kezziban Koyun, Türkçe ve okuma yazma bilmemesine rağmen 5 çocuğunu da okuttuğunu belirterek, \"3 kız, 2 erkek çocuk annesiyim. 3 kızımdan 1\'i Doktor,\'i 1Hemşire,1\'i Öğretmen, 2 oğlum da doktor. Onlardan yana rahatım. Kızım da ben kursta olduğum için beni ziyarete gelmiş. Okulu seviyoruz, istiyoruz ki okuma yazma öğrenelim. Yaşımız biraz illerlemiş, kafamız pas tutmuş. İstiyoruz ki bir doktora gittiğimizde okumayı bilelim. Doktor tabelalarındaki yazıları okuyabilmek için okuma yazma kurslarına katıldım\" diye konuştu. Okuma yazma kursuna eltisiyle birlikte gelen kursiyerlerden 38 yaşındaki Sultani Çeri de, 4 çocuk sahibi olduğunu, okuma ve yazmayı öğrenerek bir meslek sahibi olmak istediğini söyledi. Çeri, \"Çocuklarım okuma yazmayı biliyordu ben de bilmiyordum. Telefon, internet çıkmış açmayı, kullanmayı bilmiyorduk. Allah razı olsun biraz okuma yazmayı öğrendik. Şimdi en azından cep telefonu çaldığında kimin aradığını okuyabiliyorum\" şeklinde konuştu. İki eltiden biri olan ve Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan kursiyerlerden 52 yaşındaki Sultan Çeri ise, 10 çocuk annesi olduğunu, okumayı, yazmayı ve Türkçeyi öğrenmek istediği için kursa yazıldığını anlattı. Kursiyerlerden 7 çocuk annesi Emine Özbahçeci (38), çocukluk döneminde kaldıkları İzmir\'de ailesinin kendisini okula göndermediğinden yakınarak, \"Ailem beni okula göndermediği için en büyük isteğim çocuklarımın okula giderek, iyi bir yere gelmeleriydi. Bir anne olarak çocuklarıma her zaman okuma, yazmada yardımcı olmak istedim. Ama bilmiyordum, bu yüzden hep bir tarafım eksik gibiydi. Şimdi en büyük isteğim okuma ve yazmayı öğrenmek ve çocuklarıma derslerinde yardımcı olmak. Şimdi biraz öğrendim ama daha da geliştireceğim\" ifadelerini kullandı.