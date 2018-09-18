(Görüntülü) 3 büyük kulübün divan başkanları bir araya geldi -2

Vefa Küçük Biz ezeli ve ebedi dost ve rakipleriz



Tevfik Yamantürk Türkiye\'nin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum



Eşref Hamamcıoğlu 3 kulübün renklerine gönül verenlere örnek olacaktır



OLGUCAN KALKAN İSTANBUL,(DHA)



Beşiktaş ve Galatasaray\'ın divan kurulu başkanları Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük\'ün davetiyle Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri\'nde bir araya geldi. Organizasyonda Fenerbahçe 2\'nci Başkanı Semih Özsoy da yer aldı.



Davetlerini kabul ettikleri için Galatasaray ve Beşiktaş heyetlerine teşekkür eden Vefa Küçük, Mutluluğumu ifade ediyorum. Biz ezeli ve ebedi dost ve rakipleriz. Camialarımız kardeştir. Spor sahalarında rakibiz ancak müsabakalar bittikten sonra yine kardeşliğimiz bakidir. Bugün de bu temayı bu imajı yaratmak için 3 değerli başkan bir aradayız. Ben Galatasaray\'a bu akşam yapacakları Lokomotiv Moskova maçında başarılar diliyorum. Kalbimiz, gönlümüz bu akşam onlarla beraber. Beşiktaş\'ta da 2 gün önce yeni seçimler oldu. Sayın Tevfik başkanımın şahsında görevine sürdüren Fikret Orman ve yeni yöneticilerine başarılar diliyorum. Bu güzel bir başlangıç. Bu geleneği daha sonra sırasıyla yine bir araya geliriz. Tekrardan hoş geldiniz diyorum ifadelerini kullandı.



TEVFİK YAMANTÜRK TÜRKİYE\'NİN BUNA İHTİYACI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM



Kendilerini bir arya getirdiği için Vefa Küçük\'e teşekkür eden Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Türkiye\'nin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz varsa kulüplerimiz var. Kulüplerimiz varsa da bizlerin buralarda bir değeri var. Dolayısıyla tek sermayeleri kavga etmek olan insanların Türk sporunu getirdikleri durumda inşallah dibe vurmuşuzdur. Birlik ve beraberlik içinde birbirimizin rakibi ancak dost olduğumu unutmadan umarım bu gelecek nesillere bu dostluğu, arkadaşlığı emanet edebiliriz. Unutmayalım ki bu kulüpler cumhuriyetin devraldığı kulüplerdir. Maalesef Türkiye\'de cumhuriyetin imparatorluktan devraldığı müessese sayısı çok fazla değildir. Dolayısıyla bunlara gözümüz gibi bakmalı, muhafaza etmeliyiz. İçeride rekabet edeceğiz ama dışarı çıktığımız zaman ben bir takım şeyleri anlamakta zorluk çekiyorum. Bu akşam Galatasaray\'ın oynayacağı maçta Rus takımını tutma kafasını ben anlayamıyorum. Kalan ömrümde de anlayabileceğimi düşünmüyorum açıklamasını yaptı.



EŞREF HAMAMCIOĞLU 3 KULÜBÜN RENKLERİNE GÖNÜL VERENLERE ÖRNEK OLACAKTIR



Bu toplantının 3 kulübün taraftarlarına örnek olacağını belirten Eşref Hamamcıoğlu, Bu önemli bir toplantı çünkü biraz önce başkanlarımızın da söylediği gibi yarışmanın dışında bir beraberliğe ihtiyacı olduğu zamanda cumhuriyetten miras kalan 3 kulübün en üst kurullarının başkanlarının böyle bir inisiyatif alması 3 kulübün renklerine gönül verenlere örnek olacaktır. Bunları müsabakaların oynanacağı statlara yansıtacaklardır. Ben böyle bir şeyi önemsiyorum. Vefa Bey\'in böyle bir şeye öncü olması bana ve divan arkadaşlarıma çok büyük heyecan ve memnuniyet verdi. Tekrar teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.