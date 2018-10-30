(Görüntülü) 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel Kilis'te

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS\'teki birlikleri denetleyen 2\'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Mülkiye Başmüfettişliği\'ne atanan Vali Mehmet Tekinarslan\'a veda ziyaretinde bulundu. 2\'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel\'i taşıyan helikopter, Kilis\'teki 1\'inci Hudut Alay Komutanlığı\'na indi. \'Fırat Kalkanı\' ve \'Zeytin Dalı\' harekatları sahasında görev yapan tümgeneral, tuğgeneral ve albaylar ile toplantı yapan Temel, buradaki komuta kademesiyle Kilis Valiliği\'ne geçti. Vali Mehmet Tekinarslan ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Orgeneral Temel, Valilik Şeref Defteri\'ni imzaladı. Orgeneral Temel ve beraberindekiler, makamda Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Mehmet Tekinarslan ile bir süre görüştükten sonra kentten ayrıldı.