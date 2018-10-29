(Görüntülü) 29 Ekim'de 'Mustafa Kemal' coşkusu

İSTANBUL, (DHA)- GAZETECİ-Yazar Yılmaz Özdil, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı Kartal\'daki Kırmızı Kedi Kitabevi’nde okurlarıyla kutladı. İki haftada 780 bin basılmasıyla Türkiye’de bir ilke imza atan ‘Mustafa Kemal’ kitabını Özdil’e imzalatmak için gelen 7\'den 70\'e yüzlerce okur, kitabevi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mustafa Kemal Atatürk\'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtleri giyen ve ellerinde Türk bayrakları olan okurlar, imza sırasında 29 Ekim coşkusunu da yaşadı. Saat 12.00\'de başlayan imza günü için okurlar sabah erken saatlerde sıraya girdi. \"BÖYLE YAZARLAR İYİ Kİ VARLAR\" 65 yaşındaki okur Nurhan Baştürk, Yılmaz Özdil\'le tanışacağı için heyecandan uyuyamadığını söyledi. Yılmaz Özdil\'in bütün kitaplarını okuduğunu dile getiren Baştürk, “Yılmaz Özdil’in çok sıkı takipçisiyim. İyi ki var! Böyle Atatürkçüler olduğu sürece memleketimiz zarar görmeyecektir. Hepimizin bayramı kutlu olsun” dedi. \"AVUSTRALYA\'DAN GELDİM\" Avustralya’da yaşayan ve tatil için Türkiye’ye geldiğini söyleyen Baha Kaya ise “Burada tatildeyim ve bu fırsatı imza günüyle değerlendirmeye geldim. Saat 9.30’dan beri bekliyorum ama değiyor. Bu bayramlar inşallah ilelebet kutlanır” diye konuştu.