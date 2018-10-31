(Görüntülü) 29 Ekim coşkusu İsfanbul'da yaşandı

İSTANBUL, (DHA) - CUMHURİYETİN 95\'inci yıldönümü eğlence ve alışveriş merkezi İsfanbul\'da çocuklara özel etkinlikler ve sürpriz flashmob gösterileri ile kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta ve dünyada büyük coşkuyla kutlandı. Kutlamaların bir adresi de eğlence ve alışveriş merkezi İsfanbul oldu. Açık hava alışveriş merkezinin meydanında gerçekleştirilen etkinliklere 7\'den 70\'e birçok vatandaş katılım gösterdi. Cumhuriyet korteji ile başlayan etkinlik, Cumhuriyetin kuruluşunu temsil eden canlı heykel gösterileri, siyah beyaz nostaljik fotoğraf çekimi, minik misafirler için özel konseptli yüz boyama etkinlikleri ile devam etti. AVM ziyaretçilerinin meraklı bakışları arasında bir anda dev bir orkestraya dönüşerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel eserlerin çalındığı sürpriz FlashMob gösterisi ise ziyaretçilerden tam not aldı.