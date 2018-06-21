(Görüntülü) 28 yıldır temizlenmeyen çöp evden 20 ton atık çıktı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)İZMİR\'in Konak ilçesinde, psikolojik sorunları olan 3 kardeşin kaldığı çöp ev, belediye ekiplerince temizlendi. Evden, 6 kamyonun ancak taşıyabildiği 20 ton çöp çıktı. Piri Reis Mahallesi 285 sokakta bulunan ve üçü de psikolojik tedavi gören Yahya Özdemir (65), Gazali Özdemir (61) ve Suphi Özdemir (58) kardeşlerin 1990 yılından bu yana kaldığı, abileri Mehmet Özdemir\'e ait, 5 katlı Sevil Apartmanı\'nın zemin katından çıkan çöpler görenleri şaşırttı. Daireden gelen kötü kokular için senelerdir belediyeye ve savcılığa şikayet dilekçeleri yazan, ancak \'mahremiyet ilkesi\' gereğince çöp evin temizlenmesi için yasal izin alamayan mahalle sakinlerinin çilesi, 28 sene sonra sona erdi. Konak Belediyesi Temizlik İşeri Müdürlüğü bünyesindeki 10 kişilik ekip, mahkeme kararı sonrası, 3 kardeşin 28 yıldır temizlemediği evde temizlik çalışmalarına başladı. Kokudan ötürü yüzlerine maske takan işçiler, 2 günlük çalışma sonrasında çöp evi temizledi. Evden, 6 kamyonun ancak taşıyabildiği, yaklaşık 20 ton çöp çıktı. Çöp evde, bozuk turşu bidonlarından halıya, giyim malzemesinden mutfak robotuna, tencere ve tavadan elektronik eşyalara, tesbih dolu çuvaldan plastik su şişelerine kadar birçok farklı çöp çıktı. Mahalle sakinleri, alınan karar sonrasında başlayan çalışmalar için mutlu olduklarını, artık haşerat ve farelerin sokakta kol gezmeyeceğini ifade etti. Piri Reis Mahallesi Muhtarı Mine Araplar ise söz konusu çöp ev için senelerdir mücadele ettiklerini ancak bir türlü gerekli izinlerin alınmadığını belirterek, \"Çok şükür ki artık evin temizlenmesi konusunda yasal bir engel kalmadı ve Konak Belediyesi ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Sokakta fareler kol geziyordu. Toplum sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturan bu tarz çöp evler için yeni bir düzenleme yapılmalı. Her türlü hastalığa davetiye çıkarıyor\" dedi.