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(Görüntülü) 28 kilo patlayıcıyla yakalanan sürücü, BDP'de yöneticilik yapmış (3)

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilin yakıt deposunda 28 kilo C-4 plastik patlayıcı, 2 uzaktan kumanda, 6 bin 985 lira ile çok sayıda kredi kartı ve kartvizit ele geçirildi

02 Kasım 2018 20:23

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilin yakıt deposunda 28 kilo C-4 plastik patlayıcı, 2 uzaktan kumanda, 6 bin 985 lira ile çok sayıda kredi kartı ve kartvizit ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali Rıza Ü.\'nün (39), 2012 yılında Diyarbakır\'ın Bağlar ilçesinde, kapatılan Barış ve Demokrasi Partisi\'nde (BDP) ilçe başkan yardımcılığı yaptığı ortaya çıktı. Ali Rıza Ü.\'nün ifadesiyle Diyarbakır\'da olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Malatya- Elazığ karayolunda polis tarafından oluşturulan kontrol noktasına gelen Ali Rıza Ü. yönetimindeki 34 plakalı otomobili durduran ekipler arama yaptı. Yapılan aramada, aracın yakıt deposunda 28 kilo C-4 plastik patlayıcı ile 2 uzaktan kumanda bulundu. Patlayıcı ve düzeneğe el konulurken, gözaltına alınan sürücü Ali Rıza Ü.\'nün üst aramasında ise 6 bin 985 lira ile farklı kişilere ait çok sayıda kredi kartı ve kartvizit ele geçirildi. BDP İLÇE BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPMIŞ Şüpheli Ali Rıza Ü.\'nün emniyetteki işlemlerinde, 2012 yılında Diyarbakır\'ın Bağlar ilçesinde, kapatılan BDP\'de ilçe başkan yardımcılığı yaptığı ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Ali Rıza Ü.\'nün ifadesiyle Diyarbakır\'da düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Malatya\'ya getirilen 4 şüpheli ile Ali Rıza Ü.\'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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