(Görüntülü) 23 göçmenin öldüğü kazadan yaralı kurtulan Iraklı babanın dramı

Taylan YILDIRIM - Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, 23 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtulan Muhammed Ali Sabah, ülkesinden neden kaçtığını anlattı. Ülkesinde müzisyenlik yapan Ali Sabah, büyük oğlu Mohammed Ali Sabah Abed\'in eşcinsel olmasından dolayı evinin sık sık tarandığını ölümle tehdit edildikleri için ailesini de yanına alıp kaçtığını söyledi. Kazadan sağ kurtulan iki kızı ve oğluyla Türkiye\'de yaşamak istediğini söyleyen Iraklı Ali Sabah, kendisine yardımcı olunmasını bekliyor. Katliam gibi kaza, geçen 14 Ekim günü İzmir Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana gelmişti. Ege kıyısından tekneyle Yunanistan\'ın Samos Adası\'na geçmek üzere insan tacirleriyle anlaştıkları öğrenilen yabancı uyruklu göçmenlerin kasasında bulunduğu kamyon su kanalına uçmuş, aralarında çocuk, bebek ve hamile kadının da bulunduğu 23 kişi hayatını kaybetmiş, 9\'u çocuk 25 kişi de yaralanmıştı. Kazadan hemen sonra yola çıkıp durdurduğu araçla önce taksi durağına giden ardından da götürüldüğü hastanede yüksekten düştüğünü söyleyip olayı gizlemeye çalışan sürücü Mustafa Yılmaz ile birlikte bağlantıda bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmış zanlılardan 11\'i tutuklanmıştı. BABA, OĞLU EŞCİNSEL OLDUĞU İÇİN ÜLKESİNİ TERKETMİŞ Bağdat\'ta müzisyenlik yapan Muhammed Ali Sabah\'ın anlattıkları, neden ülkelerinden kaçtıklarına dair çarpıcı ayrıntıları da ortaya çıkardı. Ülkesinde müzisyenlik yapan baba Muhammed Ali Sabah, büyük oğlu Mohammed Ali Sabah Abed\'in eşcinsel olmasından dolayı ülkesinde sık sık ölümle tehdit edildiğini söyleyerek sığınmacı oluşlarının hikayesini anlattı: \"Ülkemde bir çok şehre kaçtım evimi değiştirdim ama her seferinde ailem ölümle tehdit edildi. Bende artık ülkemde yaşayamayacağımı anlayınca Avrupa\'ya gitmeye karar verdim. Irak\'tan İstanbul\'a geldik aynı günde İzmir\'e geçtik. İlk seferinde tekneye binmeye hazırlandığımız sırada jandarma bizi yakaladı. Üç gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldık. Biz de ikinci kez kaçmaya karar verdik. Gece lokantada yemek yediğimiz sırada kamyon geldi ve bizim binmemiz istendi. Ben ilk başta karşı çıktım ama sonra paramızın yanacağını söyledikleri için binmeye karar verdim. Sonra da kaza oldu. Hiçbir şey hatırlamıyorum gözümü hastanede açtım. Kazada eşimi ve 1.5 yaşındaki oğlumu kaybettim. Ben iki kızım ve bir oğlumla artık Türkiye\'de yaşamak istiyorum. Çünkü özel durumumuzdan dolayı Irak\'a döndüğümüz zaman bizi öldürürler biliyorum.\"Aile daha sonra kazada can verenlerden 7\'sini alıp ülkelerine götürdü.