(Görüntülü) 22 farklı ülkeden 185 çocuk kardeşlik şarkıları söyledi

İSTANBUL, (DHA)–MALTEPE Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk Korosu Projesi’nde, 22 farklı milletten 185 çocuk ilk kez sahne alarak kardeşlik şarkıları söyledi. Sosyal uyumun güçlendirilmesi adına hayata geçirilen proje ile ilgili, Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, “Hiç kimse kendisini bu ülkede misafir gibi hissetmesin” dedi. Maltepe Kaymakamlığı’nın, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV) işbirliğiyle faaliyete geçirdiği Uluslararası Çocuk Korosu Projesi, 22 farklı milletten 185 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Proje ile ilk kez Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezinde sahne alan çocuklar 3 farklı dilde kardeşlik şarkıları söyledi. Konuyla ilgili, sosyal uyumun güçlendirilmesi ve ev sahibi topluluk ile mülteci topluluğun birbirini yakından tanımasının hedeflendiğini ifade eden Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, bir arada yaşanabilmesi için ne kadar birlikte hareket edilirse o kadar mesafe kat edilebileceğini dile getirdi. Dallı, “İnsan bilmediğinin düşmanıdır derler. Bizim Türkçe’mizde öyle güzel bir söz vardır. ‘Kim olursan ol gel’ diyor Mevlana. Bu kapı umutsuzluk kapısı değildir. Biz bütün insanlara hep bu gözle bakıyoruz ve bakmaya da devam edeceğiz. Hiç kimse kendisini bu ülkede misafir gibi hissetmesin” dedi. “BİZİ KABUL ETMELERİNDEN ÖTÜRÜ MİNNETARIZ” Bir kültürel entegrasyon olma hedefiyle hayata geçirilen projenin ilk etkinliği olan konserde yabancı uyruklu koristlerin aileleri, Türkiye ve Maltepe hakkındaki görüşlerini ve koro çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eşi ve 4 çocuğuyla Amerika’dan 4 sene önce geldiğini ifade eden Emily Raner, “Biz İstanbul’un neresinde oturacağımızı bilmiyorduk. Tanrı neyse ki bizi Maltepe’ye yerleştirdi. Çocuklarımdan biri 1’inci diğeri 3’üncü sınıfa başlayacaktı. Maltepe’deki E.C.A. Elginkan İlkokulu bize merhamet gösterdi ve bizi kabul etti. Onların sabırları sayesinde çocuklarımız çabucak Türkçeyi öğrendi ve şimdi çok başarılılar. Biz Maltepelilerin bizi kabul etmelerinden ötürü minnettarız” diye konuştu. 4 DİLDE BELGESELİ YAPILACAK Koro ile ilgili olarak Maltepe\'de yaşayan yabancı uyruklu çocukların aileleriyle gerçekleştirilen sözlü tarih çalışması neticesinde, ailelerden kendi çocukluk şarkıları toplandığı aktarıldı. Ailelerin, ortaya çıkarılan bu parçaları kendi dillerinde çocuklara öğrettiği belirtildi. İlerleyen zamanlarda ise her bir parçanın İngilizce, Arapça, Rusça ve Türkçe olmak üzere 4 dile çevrilerek bir belgesel çalışmasının yapılması planlandığı kaydedildi.