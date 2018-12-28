(Görüntülü) 2019'da hacca gidecek 80 bin kişi kura ile belirlendi (3)

Arda ERDOĞAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da 2019 yılı hac kura çekilişi törenle yapıldı. Hacca gidecek 80 bin kişi, 2 milyon 213 bin 835 kişi arasında yapılan kura çekilişi ile belirlendi. Kurada adı çıkan hacı adaylarından bazıları sevinç gözyaşı döktü. 2019 yılı hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı’nda düzenlenen törenle çekildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'ın katılımıyla yapılan kura çekilişine 2 milyon 213 bin 835 hacı adayı katıldı. Kuraya katılan en yaşlı hacı adayı Hakkari’den Rilhan Sevin (114) olurken, Rize’den kayıt yaptıran 17 günlük Muhammed Emin Bakırcı en genç hacı adayı olarak kayda geçti. Hacı adayları kura çekilişinde büyük heyecan yaşadı. ADAYLARIN KURA HEYECANI Salonda töreni izleyen hacı adaylarından Fahrettin Çolak, \"11 sene oldu heyecanla bekliyoruz\" derken, Eyüp Özterzi \"Bu benim 4\'üncü kura çekilişim. Tek dileğim o mutluluğu yaşayabilmek\" dedi. Osman Yeşil, 7 yıldır eşiyle hac sırası beklediklerini, Abdullah Tural da 11 yıldır beklediğini belirtti. Bedensel engelli hacı adayı Yaşar Yılmaz ise 2008’den bu yana sıra beklediğini belirterek, \"Kuraya eşimle katıldık, heyecanla dört gözle bekliyorum. İnşallah çıkar\" dedi. GÖZYAŞLARI İÇİNDE SEVDİKLERİNİ ARADILAR Kura çekilişi sonucunda 2019 yılında hac vazifesini yapmaya kazanan 80 bin kişi belirlendi. Kurada sonucunda adını gören hacı adayları gözyaşları içinde sevdiklerini arayarak mutlu haberi verdi. Başka bir şanslı hacı adayı da \"9 yıldır sabırla bekledim bugünleri yüce Rabbim bizlere nasip eyledi\" diye konuştu. SONUÇLAR SMS İLE GÖSTERİLECEK Kura sonuçları bu gece saat 23.00’ten itibaren internet ortamında açıklanacak, ayrıca sonuçlar hacı adaylarının cep telefonlarına SMS ile bildirilecek. Kurada \'kesin kayıt hakkı\' elde eden hacı adayları, 2-11 Ocak 2019 tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek.