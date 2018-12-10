(Görüntülü) 2019'da golften beklenen gelir 120 milyon Euro

Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA) Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye Başkanı Cahit Şahin, Serik bölgesinde bu yıl sonu itibariyle 110 bin kişinin golf oynamasını beklediklerini belirterek, \"2019\'da ise hedef 120 bin kişi, 550 bin raunt. Beklenen gelir ise 120 milyon Euro civarında olacak\" dedi. IAGTO Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı ve Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin, 2018 yılının 2016 ve 2017\'den sonra aydınlık bir yıl olduğunu söyledi. Cahit Şahin, \"Golf sahalarında yüzde 45\'e yakın bir misafir artışı sağlandı. 2014 rakamlarını yakalamış görünüyor. Bunun yanında 2019 yılı çok iyi gözüküyor. Rezervasyonlar başladı. Bu yıl beklemiş olduğumuz sayı 2018 yılında 110 bin kişi civarında, bu da 500 bin oyuna denk gelmektedir. 2019\'da ise hedef 120 bin kişi, 550 bin raunt. Beklenen gelir ise 120 milyon Euro civarında olacak\" diye konuştu. \"TURİZME BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAKTIR\" Nitelikli turizm adına golf turizminin bölgeye değerli katkı sunduğuna işaret eden Cahit Şahin, \"Golfçüler 8 ay süreyle ülkemize gelmekte, golf oynayıp, konaklama tesislerimizde konaklamaktadır. Belek golf turizmi açısından özel bir bölge. 16 golf sahası birbirine 10 dakika mesafede. Havalimanının 30 kilometre mesafede olması diğer ülkelere karşı bir avantaj sağlamakta. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın katkılarıyla bölgeye yeni golf sahalarının açılması turizme büyük katkı sağlayacaktır. Golfçüler sadece kışın değil yazın da gelip golf oynamaktadır. Bizdeki golf sahaları ve oteller kalitelidir\" ifadelerini kullandı. \"YENİ PAZARLARIN BİZE KATKISI OLACAKTIR\" Golf turizminde Alman pazarında büyük bir artış olduğuna işaret eden Cahit Şahin, \"Pazarlamada şu anda Asya bölgelerini hedefledik. Kore, Japonya, Çin ve Hindistan gibi ülkeleri pazarda takip etmeye başladık. Bugün Japonya\'da 10 milyon, Kore\'de 5 milyon golfçü olduğu düşünülürse yeni pazarların bize katkısı olacaktır. Kuzey Avrupa, İskandinavya\'da şu anda artış göstermektedir. Geleceğe yönelik golf turizminden umutluyuz\" şeklinde konuştu.