(Görüntülü) 20 yıllık işini bırakıp, tatil köyü kurdu

Berktuğ ÖNCÜ- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA\'da bir otomotiv firmasında 20 yıl çalıştıktan sonra işinden ayrılan Arif Doğru (48), doğduğu mahallede \'tatil köyü\' kurdu. Başta Arap turistler olmak üzere tatil köyüne ilginin yoğun olduğunu belirten Doğru, Uludağ eteklerindeki tesisi kış sezonuna hazırlıyor. Bursa\'da yaklaşık 20 yıl boyunca bir otomotiv firmasında bilgisayar mühendisi olarak çalışan Arif Doğru, çocukluk hayali olan ‘tatil köyü’ projesini hayata geçirmek için işinden ayrıldı. Doğup büyüdüğü yer olan Keles ilçesine bağlı kırsal Gököz Mahallesi\'nde doğal yaşam ile tatil anlayışının birleşeceği bir tesis kurmayı hedefleyen Doğru, burada gölün kıyısında bulunan arazisi üzerinde tatil köyünün projesini hazırladı. Projeyi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu\'na sunan Doğru, buradan hibe alarak tatil köyünün yapımına başladı. ‘Gököz Natural Park’ ismini verdiği tatil köyünü 2015 yılında hizmete açan Doğru; gelen müşteriler için bungalov tipi evlerde konaklama, balık tutup at binme, ATV ile safari yapıp hobi bahçelerinde vakit geçirebilme gibi aktivitelerin bulunduğu bir yaşam alanı oluşturdu. Tesis, Uludağ’ın eteklerinde bulunmasından kaynaklı kış sezonu turizmi için önemli hale geldi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil köyü, kış sezonuna hazırlanıyor. Bu projenin aslında bir çocukluk hayaliyle başladığını belirten Arif Doğru, \"Projeyi üniversite yıllarımda ise olgunlaştı ve projeye dönüştü. Bu projenin çıkış kaynağı, çocukluğumda burada geçirdiğim dönemde, insanlar sadece tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için ne uzayıp, ne de kısaldığını görmüştüm. Bunun bir çözümü olmalı diye düşünürken üniversite yıllarımda bu çözümün ne olduğunu buldum. Bu bölge Allah vergisi bir doğal güzelliğe sahip\" dedi. \'TÜRKİYE’NİN EN ROMANTİK 10 BÖLGESİNDEN BİRİ\' Lüks otel konforunda bungalov evlerde konaklama hizmeti verdiklerini belirten Doğru, \"Bunun yanında yöresel tatların da olduğu alekart restorant ve kafeteryamız var. Gölde balık tutma, ATV safari, at binme, okçuluk gibi aktiviteleri yapılabilen bir tesis burası. Bu özellikleriyle bildiğim kadarıyla Türkiye’deki tek tesis. Bu aktivitelerin tamamını birlikte yapabileceğiniz tesis olması bakımından çok fazla ilgi çekiyor. National Geographic dergisinin Ocak 2012 sayısında, Türkiye’nin en romantik 10 bölgesinden biri seçildi burası. Birçok fotoğrafçılık kulübü buraya çekim için geliyor. Ayrıca bu bölge son zamanlarda film sahnelerine de ev sahipliği yapmaya başladı\" dedi. \'TESİSE EN YOĞUN İLGİYİ ARAPLAR GÖSTERİYOR\' Tesiste hem yerli hem yabancı misafirleri ağırlayan Doğru, \"Yerli misafirlerimiz genellikle İstanbul ve çevresinden geliyor. Günübirlik gelen müşterilerimiz ağırlıklı olarak Bursa merkezden geliyorlar. Özellikle kış ve yaz aylarında yabancı misafirlerimiz çoğunlukta oluyor. Gelen yabancı misafirlerimizin yüzde 90’ı Kuveytli. Kuveyt’i Dubai, Katar, Suudi Arabistan’dan gelenler takip ediyor. Son zamanlardan Avrupa ve Uzakdoğu\'dan da misafirlerimiz gelmeye başladı\" dedi.