(Görüntülü) 20 bin öğrencinin hayallerinden tuttular

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce Rabia İnci Özen (22) ve 9 arkadaşı tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi \'Hayallerimin Elinden Tut\' kapsamında 81 ilde, 250 okulda, 20 binden fazla öğrenciye yardım ulaştırıldı. Bugüne kadar en ilginç ve gerçekleştiremedikleri tek hayalin Diyarbakır\'ın Sur ilçesinde bir öğrenciden geldiğini belirten Özen, \"Çocuğun 3 hayali vardı; Galatasaray forması, futbol topu ve Atatürk olmak. Galatasaray forması ve futbol topunu hallettik. Ama Atatürk olma hayalini gerçekleştiremedik. Bugüne kadar tek gerçekleştiremediğimiz hayal bu oldu\" diye konuştu. Manavgat\'ta oturan ve kendisini yardım işlerine adayan Rabia İnci Özen, 2 yıl önce 9 arkadaşıyla birlikte, çeşitli hayalleri olup da ailelerinin ekonomik durumlarından dolayı bunları gerçekleştiremeyen çocuklara yardımcı olmak amacıyla yola çıktı. Sosyal medya üzerinden \'Hayallerimin Ellerinden Tut\' adlı grup oluşturarak sosyal sorumluluk projesi için çalışmaya başlayan Rabia İnci Özen ve arkadaşları, önce Manavgat\'ın kırsal kesiminde bulunan öğrencileri ziyaret ederek isteklerini öğrendi. Çocukların isteklerinin kendisine söylenildiği gibi hiç de büyük olmadığını gören Özen ve arkadaşları, çevrelerindeki yardımseverler ve ilçedeki çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla temin ettiği yardımları onlara ulaştırdı. Özen\'in gelen yardımları yerine ulaştırdıklarını sosyal medya grubu üzerinden paylaşması üzerine hem yardım talepleri hem de yardımlar çığ gibi arttı. Proje için en son Hollanda\'da yaşayan Türk vatandaşlarından 900 öğrenciye yetecek kadar kırtasiye malzemesi gönderildi. Rabia İnci Özen ve arkadaşları, geçen yıl kış ayları yaklaşırken, bazı okullardan kırtasiye malzemeleri ihtiyacının yanı sıra çocukların giyim kuşamlarıyla ilgili talepler gelmesi üzerine proje kapsamında \'Çocuklar Üşümesin\' kampanyası başlattı ve yaklaşık 2 bin çocuğa atkı, bere ve eldiven gibi kışlık giyecek gönderdi. 6 METREKARELİK APARTMAN DEPOSU Dönem dönem yardım eden sayısı artsa da projenin çekirdek ekibini ilk baştan bu yana 10 kişilik bir grup oluşturdu. Grup, gelen yardımları bir apartmanda kendilerine ait yaklaşık 6 metrekarelik depoda ayrımını yaparak ihtiyaç olan okullara gönderiyor. \'ÇOCUKLARIN HAYALLERİ ÇOK BÜYÜK DEĞİL\' Rabia İnci Özen, projeye başlarken etrafındaki insanlardan çok şaşırtıcı tepkiler aldıklarını, projenin başarılı olmayacağının, çocukların isteklerinin karşılanamayabileceğinin kendisine söylendiğini anlattı. Özen, \"Herkes bir şekilde bir yerlere yardım yapıyordu. Ben yardımın biraz daha dışına çıkıp, çocuklara sormak istedim. Ne istiyorlar, ne gibi hayalleri var; hayallerini öğrenip, hayalleri doğrultusunda ilerlemek istedik. Bu şekilde sosyal sorumluluk projesi olarak \'Hayallerimin Ellerinden Tut\' projesini oluşturdum. Biz bunu başlattığımız zaman insanlar, \'Çocukların hayallerine nasıl ulaşacaksınız, onları yapamazsınız, bir yerden sonra tıkanırsınız, bilgisayar isteyecekler, bilgisayarı nasıl bulacaksınız? Ünlü birisiyle tanışmak isterlerse nasıl bulacaksınız?\' dedi. Ama gördük ki çocukların aslında o kadar büyük hayalleri yok. Bir oyuncak bebek isteyen çocukla da karşı karşıya kalıyoruz, \'kırmızı eteğim olsun\' diyen bir çocukla da, \'futbol topum olsun\' diyen bir çocukla da karşılaşıyoruz. Çocukların hayalleri tamamen küçük ama onlar için çok büyük hayaller\" dedi. \'ATATÜRK OLMA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİK\' Projeyle ilgili birçok okuldan yardım talebi geldiği gibi bazen kendilerinin de çeşitli yerlere davet edildiklerini anlatan Rabia İnci Özen, gittikleri okullarda çocukların hayallerine kota koymamak, olumsuz etkilenmelerini önlemek adına öğretmenlerle birlikte sınıftan çıktıklarını ve öğrencilerin kağıtlara istediklerini yazdıklarını söyledi. Bugüne kadar en ilginç ve gerçekleştiremedikleri tek hayalin Diyarbakır\'ın Sur ilçesinde bir öğrenciden geldiğini belirten Özen, \"Diyarbakır Sur\'a gittiğimizde bir okulu ziyaret ettik. Ziyarette çocuklara hayallerini sorduk. Çocuğun 3 hayali vardı; Galatasaray forması, futbol topu ve Atatürk olmak. Galatasaray forması ve futbol topunu hallettik. Ama Atatürk olma hayalini gerçekleştiremedik. Bugüne kadar tek gerçekleştiremediğimiz hayal bu oldu\" diye konuştu. 6 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE DESTEK Projenin hayata geçirilmesinden bu yana Türkiye\'nin 81 iline ulaştıklarını, en çok yardım talebinin Van bölgesindeki okullardan geldiğini anlatan Rabia İnci Özen, şöyle dedi: \"Toplamda 250 okulda 20 binden fazla öğrenciye destek sağlamış olduk. Bunlar kırtasiye malzemeleri, hikaye kitapları. Ayrıca kış döneminde projemiz kapsamında 3\'üncüsünü başlattığımız \'Çocuklar Üşümesin\' kampanyası var. Geçen sene bu kampanyada yaklaşık 2 bin atkı, bere, eldiven toplayıp göndermiştik. Bu yıl da yine aynı şekilde devam ediyor.\"