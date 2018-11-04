(Görüntülü) 2 milyon liralık pamuğu yanmaktan kurtardılar

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Sarayköy ilçesindeki bir çırçır fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını, 2 milyon liralık ham pamuk bulunan depoya sıçramadan söndürdü. Sarayköy\'ün Sığma Mahallesi\'nde bulunan Ömer Güneğri\'ye ait çırçır fabrikasında bu sabah, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Fabrikada çalışan işçilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı 10 yangın söndürme aracı ve 30 personel, yangına 4 ayrı noktadan müdahale etti. Yangın, içinde 2 milyon liralık ham pamuk bulunan depoya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma da soruşturma başlattı.